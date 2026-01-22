भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? जिसकी मौर्य वंश ने रखी नींव और राजपूतों ने बनाया अपनी शान

4 . चित्तौड़गढ़ किले की स्थापत्य विशेषताएं

चित्तौड़गढ़ किले की वास्तुकला राजपूत स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है. किले में कुल सात विशाल प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें पोल कहा जाता है. इनके भीतर राजमहल, रानी पद्मिनी का महल, अनेक हिंदू और जैन मंदिर, निगरानी मीनारें और विशाल जल भंडारण प्रणालियां मौजूद हैं. किले के अंदर का विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया गया था, जो मालवा के सुल्तान पर विजय का प्रतीक है. वहीं कीर्ति स्तंभ जैन स्थापत्य कला की सुंदरता को दर्शाता है. किले में कभी लगभग 84 जल संरचनाएं थीं, जिनमें तालाब, बावड़ियां और कुएं शामिल थे. ये जल भंडार लंबे समय तक चलने वाली घेराबंदी के दौरान किले में रहने वाले लोगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करते थे. आज भी इनमें से कई संरचनाएं कार्यशील हैं, जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन तकनीक को दर्शाती हैं.

