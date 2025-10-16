बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

ये है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश, अमेरिका टॉप-10 से बाहर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 16, 2025, 03:45 PM IST
1.कुशल चौधरी ने RAS 2023 परीक्षा में किया टॉप
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है. 14 अक्तूबर को फाइनल राउंड का इंटरव्यू खत्म होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. फाइनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक कुशल चौधरी ने RAS 2023 परीक्षा में टॉप किया है.
2.कौन था RAS 2023 का दूसरा और तीसरा टॉपर
वहीं अंकित पाराशर और परमेश्वर चौधरी आरएएस 2023 परीक्षा में दूसरे और तीसरे टॉपर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि तीनों टॉपर अजमेर से हैं. यह भर्ती 972 पदों के लिए आयोजित की गई थी लेकिन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर श्रेणीवार और मेरिटवार 2166 सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए हैं.
3.किसान के बेटे हैं टॉपर कुशल चौधरी
आरएएस 2023 के टॉपर कुशल चौधरी पुष्कर के कडेल गांव के रहने वाले हैं. वह एक किसान के बेटे हैं और सभी भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. कुशल अजमेर के पास तबीजी ग्राम पंचायत में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं. अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से वह अपने दूसरे प्रयास में इस परीक्षा में टॉपर बने हैं.
4.बिना कोचिंग की प्रशासनिक सेवा की तैयारी
कुशल के एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने बिना किसी औपचारिक कोचिंग के खुद ही परीक्षा की तैयारी की थी. उनकी सफलता से उनके परिवार के साथ-साथ उनके गांववाले भी बेहद खुश हैं. कुशल फिलहाल अजमेर के सिविल लाइंस इलाके में रहकर जॉब करते हैं.
5.टॉपर लिस्ट में और कौन-कौन है शामिल
इस परीक्षा में चौथी रैंक झुंझुनू के रंजन कुमार शर्मा, पांचवीं नागौर के विक्रम सिंह किरिया, छठी जयपुर की राशि कुमावत, सातवीं नागौर के अंजनी कुमार, आठवीं हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण, नौवीं नागौर के कमल चौधरी और दसवीं रैंक बीकानेर के विकास सियाग को मिली है.
