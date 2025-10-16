FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश, अमेरिका टॉप-10 से बाहर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग

क्या पेड़ों पर उग सकता है सोना? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला प्रकृति का गोल्ड मेकिंग फॉर्मूला

बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

महालक्ष्मी के इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से इच्छापूर्ति करती हैं मां लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा

Bihar: सूबे के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नामांकन किया दर्ज, इस सीट से भरेंगे हुंकार, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

Bihar Election 2025: कौन हैं तेजप्रताप की साली करिश्मा राय? जिन्हें परसा से टिकट देकर तेजस्वी ने एक तीर से साधे दो निशाने

बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

'तेजस्वी यादव बेवफा हैं', बिहार चुनाव के बीच 20 रुपये का नोट हुआ वायरल, लोगों ने मौज ले ली

Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर ले आएं ये 7 चीजें, 13 गुना बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होगी सुख समृद्धि और धन

एजुकेशन

बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

RAS 2023 की परीक्षा में पुष्कर जिले के कुशल चौधरी ने टॉप किया है. उन्होंने बिना किसी कोचिंग सेल्फ स्टडी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. जानें उनकी सक्सेस स्टोरी

जया पाण्डेय | Oct 16, 2025, 03:45 PM IST

1.कुशल चौधरी ने RAS 2023 परीक्षा में किया टॉप

कुशल चौधरी ने RAS 2023 परीक्षा में किया टॉप
1

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है. 14 अक्तूबर को फाइनल राउंड का इंटरव्यू खत्म होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. फाइनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक कुशल चौधरी ने RAS 2023 परीक्षा में टॉप किया है.

2.कौन था RAS 2023 का दूसरा और तीसरा टॉपर

कौन था RAS 2023 का दूसरा और तीसरा टॉपर
2

वहीं अंकित पाराशर और परमेश्वर चौधरी आरएएस 2023 परीक्षा में दूसरे और तीसरे टॉपर रहे हैं.  दिलचस्प बात यह है कि तीनों टॉपर अजमेर से हैं. यह भर्ती 972 पदों के लिए आयोजित की गई थी लेकिन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर श्रेणीवार और मेरिटवार 2166 सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए हैं.

3.किसान के बेटे हैं टॉपर कुशल चौधरी

किसान के बेटे हैं टॉपर कुशल चौधरी
3

आरएएस 2023 के टॉपर कुशल चौधरी पुष्कर के कडेल गांव के रहने वाले हैं. वह एक किसान के बेटे हैं और सभी भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. कुशल अजमेर के पास तबीजी ग्राम पंचायत में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं. अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से वह अपने दूसरे प्रयास में इस परीक्षा में टॉपर बने हैं. 

4.बिना कोचिंग की प्रशासनिक सेवा की तैयारी

बिना कोचिंग की प्रशासनिक सेवा की तैयारी
4

कुशल के एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने बिना किसी औपचारिक कोचिंग के खुद ही परीक्षा की तैयारी की थी. उनकी सफलता से उनके परिवार के साथ-साथ उनके गांववाले भी बेहद खुश हैं. कुशल फिलहाल अजमेर के सिविल लाइंस इलाके में रहकर जॉब करते हैं.
 

5.टॉपर लिस्ट में और कौन-कौन है शामिल

टॉपर लिस्ट में और कौन-कौन है शामिल
5

इस परीक्षा में चौथी रैंक झुंझुनू के रंजन कुमार शर्मा, पांचवीं नागौर के विक्रम सिंह किरिया, छठी जयपुर की राशि कुमावत, सातवीं नागौर के अंजनी कुमार, आठवीं हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण, नौवीं नागौर के कमल चौधरी और दसवीं रैंक बीकानेर के विकास सियाग को मिली है. 

