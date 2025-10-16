बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

3 . किसान के बेटे हैं टॉपर कुशल चौधरी

आरएएस 2023 के टॉपर कुशल चौधरी पुष्कर के कडेल गांव के रहने वाले हैं. वह एक किसान के बेटे हैं और सभी भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. कुशल अजमेर के पास तबीजी ग्राम पंचायत में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं. अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से वह अपने दूसरे प्रयास में इस परीक्षा में टॉपर बने हैं.