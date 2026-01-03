FacebookTwitterYoutubeInstagram
प्रसव पीड़ा को सहती हुई 6 किमी पैदल चली महिला, पहले गर्भ में बच्चे की मौत फिर मां ने तोड़ा दम

Viral Video: बाल-बाल बचे 55 यात्री! टल गया बड़ा हादसा, नेपाल में रनवे पर फिसला विमान

कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली: कड़ाके की ठंड और पहाड़ों पर हिमपात, अगले 48 घंटे भारी

Ikkis box office collection day 2: 2026 की पहली फिल्म पर भी भारी पड़ रही 'धुरंधर', कमाई में 50 फीसदी की गिरावट

किस देश के क्रिकेटर का बैट सबसे महंगा है? जानिए भारत के किस क्रिकेटर का बल्ला है सबसे कीमती

सबसे जहरीले माने गए हैं ये 6 सांप? काट लें तो जान बचाने के लिए कुछ मिनट का ही मिलता है मौका

देश का पहला शहर जहां पर घरो में पाइपलाइन द्वारा पहुंचा था पानी, जानिए 140 साल पुरानी कहानी

हाल ही में दूषित पानी की वजह से इंदौर में करीब 9 लोगों की मौत हो गई है. लेकिन क्या आप जानते है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी नलों द्वारा घरों में पहुंचा था. आइए जातने है 140 साल पुरानी कहानी

सुमित तिवारी | Jan 03, 2026, 10:09 AM IST

1.पुणे

पुणे
1

ये पुणे शहर था. जहां के लोग फख्र करते हैं कि उनके शहर में सबसे पहले पाइपलाइन और नलों के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचा. इस शहर में सबसे पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी.

2.140 साल

140 साल
2

पुणे में 1886 के आस पास पाइपलाइन बिछाई गई थी और पानी घरों तक पहुंचा था, यानी कि अब से 140 साल पहले ही पुणें के घरों में पानी की सप्लाई आना शुरु हो गई थी. हालांकि उस समय ये काम करना किसी सपने की तरह की था.

3.उस दौर में पानी बड़ी समस्या

उस दौर में पानी बड़ी समस्या
3

यानी की 140 पहले पुणे के वासियों को नदियों, तालाबों और कुंओं से जाकर पानी भरकर लाने के मुश्किल काम से निजात मिल गई थी. उस दौर में ब्रिटिश राज ने पुणे शहर को सबसे पहले पाइप लाइन बिछाने के लिए चुना था.

4.अग्रेजों का अधिकार

अग्रेजों का अधिकार
4

1817 में जब पुणे पर ब्रिटिशों का अधिकार हुआ और यहां कैंटोनमेंट बना, तो समस्या गंभीर हो गई. हज़ारों सैनिकों और उनके परिवारों को साफ पानी चाहिए था. कुओं और तालाबों पर निर्भर रहना मुश्किल था. कैंट एरिया में रहने वाले अंग्रेज अफसरों, सैनिकों और उनके परिवारों में पानी से संबंधित बीमारियां आम होने लगीं.

5.साफ पानी

साफ पानी
5

इसके बाद ये सोचा जाना लगा कि आखिर कैंटोनमेंट तक साफ पानी कैसे पहुंचाया जाए. इसके बाद अंग्रेज ये सोचने लगे कि क्या पाइप लाइन के जरिए वहां तक साफ पानी भेजा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज ये काम इंग्लैंड में बखूबी कर चुके थे.

