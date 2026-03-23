कितनी पढ़ी-लिखी है धुरंधर 2 की स्टार कास्ट? किसी के पास है डिग्रियों की भरमार तो कोई है कॉलेज ड्रॉपआउट

1 . कितनी पढ़ी-लिखी है धुरंधर 2 की स्टारकास्ट?

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आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. यह एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर है और रणवीर सिंह की अगुवाई में इस फिल्म की कास्ट काफी दमदार है. इस फिल्म की चर्चा के बीच फैंस अब स्क्रीन से हटकर दूसरी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, खासकर वे फिल्म की कास्ट के एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन को जानने में दिलचस्पी रखते हैं.

(Image Credit: IMDb)