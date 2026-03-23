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कितनी पढ़ी-लिखी है धुरंधर 2 की स्टार कास्ट? किसी के पास है डिग्रियों की भरमार तो कोई है कॉलेज ड्रॉपआउट

19 मार्च को रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' काफी चर्चा में है. इसकी स्टारकास्ट के एक्टिंग की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं कि सिनेमा की दुनिया में कदम रखने से पहले इन सितारों ने क्या पढ़ाई की थी.

Jaya Pandey | Mar 23, 2026, 04:58 PM IST

1.कितनी पढ़ी-लिखी है धुरंधर 2 की स्टारकास्ट?

कितनी पढ़ी-लिखी है धुरंधर 2 की स्टारकास्ट?
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आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. यह एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर है और  रणवीर सिंह की अगुवाई में इस फिल्म की कास्ट काफी दमदार है. इस फिल्म की चर्चा के बीच फैंस अब स्क्रीन से हटकर दूसरी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, खासकर वे फिल्म की कास्ट के एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन को जानने में दिलचस्पी रखते हैं.
(Image Credit: IMDb)

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2.डायरेक्टर आदित्य धर

डायरेक्टर आदित्य धर
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आदित्य धर का एकेडमिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई वसंत विहार के गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से पूरी की और बाद में हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. कॉलेज के दिनों में उन्होंने थिएटर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और 'दिल्ली म्यूज़िक थिएटर' जैसे ग्रुप्स के साथ परफॉर्मेंस दी जिससे उनके क्रिएटिव सफर की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी.
(Image Credit: Twitter)

3.सारा अर्जुन

सारा अर्जुन
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यह युवा एक्ट्रेस फिल्मों में काम करने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए है और फिलहाल परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फिल्म स्टडीज़ में डिग्री हासिल कर रही हैं. 
(Image Credit: IMDb)

4.संजय दत्त

संजय दत्त
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संजय दत्त ने द लॉरेंस स्कूल, सनावर में पढ़ाई की और बाद में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरी किए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया.
(Image Credit: IMDb)

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5.अर्जुन रामपाल

अर्जुन रामपाल
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अर्जुन रामपाल ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोडाइकनाल इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और मॉडलिंग और फिल्मों में आने से पहले डीयू के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया.
(Image Credit: IMDb)

6.रणवीर सिंह

रणवीर सिंह
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फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई लर्नर्स एकेडमी से पूरी की और इसके बाद मुंबई के एच.आर. कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की. बाद में उन्होंने USA की इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की.
(Image Credit: IMDb)

7.आर माधवन

आर माधवन
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आर माधवन के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर डिग्री है और पब्लिक स्पीकिंग में भी उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं. उन्होंने NCC के तहत इंग्लैंड में ट्रेनिंग भी ली थी और ब्रिटिश आर्मी के साथ काम भी किया था.
(Image Credit: IMDb)

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