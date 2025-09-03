कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 03, 2025, 11:04 AM IST
1.वाशिंगटन में हुआ था बिल गेट्स का जन्म
बिल गेट्स का जन्म 28 अक्तूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था. वह एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और बिजनेसमैन हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल-कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सह-स्थापना की.
2.बिल गेट्स के माता-पिता का क्या था प्रोफेशन?
उनके पिता विलियम एच. गेट्स एक वकील थे और उनकी मां मैरी मैक्सवेल गेट्स ने फर्स्ट इंटरस्टेट बैंकसिस्टम और यूनाइटेड वे ऑफ अमेरिका के निदेशक मंडल में सेवा की थी. गेट्स के नाना जेडब्ल्यू मैक्सवेल एक राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे.
3.इस स्कूल से की है पढ़ाई
जब बिल गेट्स युवा थे तो उनके माता-पिता चाहते थे कि वे कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं. 13 साल की उम्र में उन्होंने प्राइवेट लेकसाइड प्रेप स्कूल में दाखिला लिया, जहां कंप्यूटर में उनकी दिलचस्पी बढ़ी और छोटी उम्र से ही वह प्रोग्रामिंग की ओर आकर्षित हुए.
4.हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं ड्रॉपआउट
बिल गेट्स ने साल 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया लेकिन 2 साल के बाद ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में अपनी उद्यमशीलता के सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी.
5.1975 में की थी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना
साल 1975 में उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी. उनका लक्ष्य अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर विकसित करना और बेचना था जो उनकी क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत थी.
6. सॉफ्टवेयर उद्योग की शक्ति के रूप में उभरा माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट तेजी से सॉफ्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा. इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर उत्पादों ने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी और डिजिटल परिदृश्य को आकार दिया.
7.परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं बिल गेट्स
अपने सफल करियर के साथ-साथ बिल गेट्स अपने परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाइंडेशन, वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है. बिल गेट्स की विरासत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों से आगे बढ़कर, वैश्विक विकास के लिए उनके परोपकारी प्रयासों और योगदानों तक फैली हुई है.
