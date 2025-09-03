कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'

7 . परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं बिल गेट्स

7

अपने सफल करियर के साथ-साथ बिल गेट्स अपने परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाइंडेशन, वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है. बिल गेट्स की विरासत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों से आगे बढ़कर, वैश्विक विकास के लिए उनके परोपकारी प्रयासों और योगदानों तक फैली हुई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.