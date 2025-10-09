Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर

5 . इतने महीने का ब्रेक लेकर रागिनी ने किया गूगल जॉइन

जून 2025 में leap.club को विराम देने के बाद रागिनी ने ब्रेक लिया. इस समय को उन्होंने ट्रैवल करने, फिटनेस और अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट्स पर काम करने में बिताया. अगस्त में उनके सामने गूगल में एक बेहतरीन अवसर आया. अपनी टीम के साथ दो महीने की बातचीत के बाद अब वह अपनी ऊर्जा, अनुभव और दूरदर्शिता को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में लाने के लिए तैयार हैं.

