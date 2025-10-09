Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर

Karwa Chauth 2025: गर्भवती महिलाएं भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 09, 2025, 01:45 PM IST
1.गूगल की स्टार्टअप हेड बनी हैं रागिनी दास
कभी-कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी सपना सा लगता है. रागिनी दास की कहानी इसका जीता-जागता सबूत हैं. साल 2013 में जिस गूगल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, अब वह वहां की स्टार्टअप इंडिया हेड बन गई हैं. उनकी सफलता की कहानी धैर्य, हिम्मत और थोड़ी सी किस्मत का मिला-जुला मिश्रण है.
2.रागिनी दास ने किस स्कूल-कॉलेज से की है पढ़ाई?
रागिनी दास की स्कूलिंग चेट्टीनाड विद्याश्रम से हुई है. उसके बाद उन्होंने लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. उन्होंने दिल्ली के एक फर्म में समर इंटर्नशिप की और जल्द ही उनका सिलेक्शन हैदराबाद के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हो गया.
3.2013 में गूगल ने किया था रिजेक्ट
साल 2013 में रागिनी ने गूगल और ज़ोमैटो दोनों ही कंपनियों में इंटरव्यू दिया. वह गूगल के लिए तो सिलेक्ट नहीं हुईं लेकिन ज़ोमैटो उनका लॉन्चपैड बन गया. यहां उनके करियर ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया. इस कंपनी में उन्होंने ग्रोथ तो की ही साथ ही जीवनभर के लिए अच्छे दोस्त भी बना लिए. यहीं से उन्हें leap.club के लिए प्रेरणा मिली.
4.2020 में बनीं leap.club की को-फाउंडर
साल 2020 में वह leap.club की को-फाउंडर बनीं. यह महिलाओं के लिए एक सामाजिक-पेशेवर नेटवर्क है जो उन्हें नेटवर्किंग के मौके देता था, कार्यक्रमों का आयोजन करता था और ऐसे समुदाय बनाता था जिन्होंने पूरे भारत में हज़ारों लोगों को सशक्त बनाया.
5.इतने महीने का ब्रेक लेकर रागिनी ने किया गूगल जॉइन
जून 2025 में leap.club को विराम देने के बाद रागिनी ने ब्रेक लिया. इस समय को उन्होंने ट्रैवल करने, फिटनेस और अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट्स पर काम करने में बिताया. अगस्त में उनके सामने गूगल में एक बेहतरीन अवसर आया. अपनी टीम के साथ दो महीने की बातचीत के बाद अब वह अपनी ऊर्जा, अनुभव और दूरदर्शिता को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में लाने के लिए तैयार हैं.
