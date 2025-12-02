10वीं तक भी नहीं पढ़े कमल हासन को 71 की उम्र में मिली कौन सी 'सरकारी नौकरी'? ऐसे पूरा किया मां का सपना

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 02, 2025, 04:42 PM IST
1.कमल हासन के जवाब ने जीता लोगों का दिल
साउथ सुपरस्टार कमल हासन हाल ही में केरल में हॉर्टस आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बने. यहां उन्होंने सिनेमा और राजनीति पर काफी बातचीत की. इस दौरान एक एंकर ने जब उनसे पूछा कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनने पर कैसा लग रहा है तो कमल हासन ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि लोगों का दिल जीत लिया.
2.जब 71 की उम्र में मिली कमल हासन को 'सरकारी नौकरी'
कमल से जब राज्यसभा सांसद बनने पर उनके एहसास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें उस पल अपने माता-पिता डी. श्रीनिवासन अयंगर और राजलक्ष्मी की याद आ गई. उन्होंने कहा, 'मैं गया और जब मैंने साइन किए तो सबसे पहले मेरे मन में मेरे माता-पिता का ख्याल आया. मैं स्कूल छोड़ चुका था और मेरी मां अक्सर मुझसे कहती थीं कि अगर मैं कम से कम एसएसएलसी परीक्षा पास कर लेता तो मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल जाती.'
3.कमल हासन के लिए गर्व का क्षण
उन्होंने बताया कि 71 साल की उम्र में उन्होंने उनका सपना पूरा किया और उन्हें खुद पर इतना गर्व था कि वह उन्हें फोन करके इसके बारे में बताना चाहते थे. कमल ने आगे कहा, 'लेकिन जब मैं 70 साल की उम्र के बाद उनके पास गया तो मैं चलकर गया, मैंने हस्ताक्षर किए और उन्होंने मुझे मेरे रोजमर्रा के खर्चे दिए. उस समय मैं अपनी मां या किसी और को फोन करके कहना चाहता था कि मैं सरकारी नौकरी में हूं. मुझे इतना गर्व महसूस होता है.
4.राजनीति में खुद को मध्यमार्गी मानते हैं कमल हासन
कमल हासन ने यह भी बताया कि उन्हें लोगों की सेवा करने पर गर्व है, जैसा कि वह हमेशा से चाहते थे. कमल हासन राजनीति में खुद को मध्यमार्गी मानते हैं. उन्होंने दावा किया कि उनका प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल भी उन विषयों का समर्थन करता है जिनमें उनकी वैचारिक आस्था है.
5.आजकल क्या कर रहे हैं कमल हासन?
कमल हासन ने इस साल आखिरी बार मणिरत्नम की फिल्म ठग लाइफ में काम किया था जिसे कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली थी. वह जल्द ही जोड़ी अनबरीव की एक अनाम प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे और रजनीकांत अभिनीत एक फिल्म का निर्माण करेंगे.