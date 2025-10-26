Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
राजा राम | Oct 26, 2025, 08:10 AM IST
1.भूषण गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत कार्यभार संभालेंगे
Next CJI of the Supreme Court: देश के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई हैं. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले भूषण गवई जल्द ही सेवानिवृत्त होंगे. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त होगा. भूषण गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत कार्यभार संभालेंगे. इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और सूर्यकांत की हर तरफ चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं हरियाणा राज्य से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस सूर्यकांत का सफर.
2.वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
न्यायमूर्ति सूर्यकांत का भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनना लगभग तय है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए, जिसे उस पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. इसके तहत, केंद्रीय कानून मंत्री अपने उत्तराधिकारी के लिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा लेंगे.
3.न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन हैं?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म 10 फ़रवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1981 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून की डिग्री प्राप्त की. उसी वर्ष उन्होंने हिसार ज़िला न्यायालय में वकालत शुरू की. बाद में, 1985 में, वे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए.
4.न्यायमूर्ति सूर्यकांत के करियर की शुरुआत कहां से हुई?
उनकी करियर उपलब्धियों में 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त होना शामिल है. उन्हें मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. इससे पहले उन्होंने हरियाणा के एडवोकेट जनरल का पद संभाला था.
5.हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
न्यायमूर्ति सूर्यकांत 5 अक्टूबर 2018 से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे. इसके बाद 24 मई 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया. सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत संवैधानिक, सेवा और दीवानी मामलों के विशेषज्ञ हैं. उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया है. वे 9 फ़रवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.
6.कब है न्यायमूर्ति सूर्यकांत का सेवानिवृत्ति ड्यू डेट
वे 9 फ़रवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.