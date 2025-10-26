FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

Chhath Kharna 2025: छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

2 दिन में भारत के इस राज्य में बड़े चक्रवाती तूफान का खतरा, 24 घंटे का अलर्ट जारी

क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

Chhath Kharna 2025: छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

HomePhotos

एजुकेशन

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.भूषण गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे.

राजा राम | Oct 26, 2025, 08:10 AM IST

1.भूषण गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत कार्यभार संभालेंगे

भूषण गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत कार्यभार संभालेंगे
1

Next CJI of the Supreme Court: देश के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई हैं. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले भूषण गवई जल्द ही सेवानिवृत्त होंगे. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त होगा. भूषण गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत कार्यभार संभालेंगे. इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और सूर्यकांत की हर तरफ चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं हरियाणा राज्य से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस सूर्यकांत का सफर.
 

Advertisement

2.वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
2

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनना लगभग तय है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए, जिसे उस पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. इसके तहत, केंद्रीय कानून मंत्री अपने उत्तराधिकारी के लिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा लेंगे.
 

3.न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन हैं?

न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन हैं?
3

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म 10 फ़रवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1981 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून की डिग्री प्राप्त की. उसी वर्ष उन्होंने हिसार ज़िला न्यायालय में वकालत शुरू की. बाद में, 1985 में, वे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए.
 

4.न्यायमूर्ति सूर्यकांत के करियर की शुरुआत कहां से हुई?

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के करियर की शुरुआत कहां से हुई?
4

उनकी करियर उपलब्धियों में 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त होना शामिल है. उन्हें मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. इससे पहले उन्होंने हरियाणा के एडवोकेट जनरल का पद संभाला था.
 

TRENDING NOW

5.हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
5

न्यायमूर्ति सूर्यकांत 5 अक्टूबर 2018 से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे. इसके बाद 24 मई 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया. सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत संवैधानिक, सेवा और दीवानी मामलों के विशेषज्ञ हैं. उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया है. वे 9 फ़रवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.
 

6.कब है न्यायमूर्ति सूर्यकांत का सेवानिवृत्ति ड्यू डेट

कब है न्यायमूर्ति सूर्यकांत का सेवानिवृत्ति ड्यू डेट
6

सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत संवैधानिक, सेवा और दीवानी मामलों के विशेषज्ञ हैं. उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया है. वे 9 फ़रवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?
भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप
ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट
ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट
मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी
मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE