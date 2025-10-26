Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

2 . वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनना लगभग तय है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए, जिसे उस पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. इसके तहत, केंद्रीय कानून मंत्री अपने उत्तराधिकारी के लिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा लेंगे.

