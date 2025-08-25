झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
जया पाण्डेय | Aug 25, 2025, 11:30 AM IST
1.नौकरशाही से लेकर नेता तक के जुनून को किया पूरा
क्रिकेट और सिनेमा भारतीय लोगों का जुनून हैं. अधिकारी वर्ग और नेता भी इससे अछूते नहीं हैं. आज हम आपको ऐसे आईएएस अधिकारी की कहानी बताने जा रहे हैं जो साधारण परिवार से आए यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की और कन्नड़ फिल्मों में लीड हीरो भी रहे.
2.कर्नाटक के रामनगर जिले के छोटे से गांव में हुआ जन्म
6 अप्रैल 1953 को कर्नाटक के रामनगर जिले के उरगल्ली गांव में एक साधारण परिवार में शिवरामु केम्पैया का जन्म हुआ. उन्हें के शिवराम के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव में पूरी की और बाद में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम सरकारी स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की.
3.सीआईडी में मिली पहली सरकारी नौकरी
स्कूली शिक्षा के बाद शिवराम ने अंग्रेजी और कन्नड़ में टाइपिंग और शॉर्टहैंड का कोर्स पूरा किया, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) में पुलिस रिपोर्टर की नौकरी मिल गई. हालांकि जिंदगी में के शिवराम को कुछ बड़ा चाहिए था इसलिए उन्होंने नौकरी के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी.
4.फिर पास की कर्नाटक प्रशासनिक सेवा परीक्षा
उन्होंने वी.वी. पुरम ईवनिंग कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीए की डिग्री हासिल की और बाद में 1982 में मैसूर की ओपन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की. 1985 में शिवराम ने कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (केएएस) परीक्षा पास की और उन्हें पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चुना गया. इसके एक साल बाद अनुसूचित जाति समुदाय के बीच उन्होंने केएएस परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल की और उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में चुना गया.
5.कन्नड़ भाषा में यूपीएससी पास करने वाले पहले शख्स
लेकिन के शिवराम और अधिक हासिल करना चाहते थे और उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) दी. वह कन्नड़ भाषा में इस कठिन परीक्षा को पास करने वाले पहले व्यक्ति बने और इस तरह से आईएएस अधिकारी बनने का उनका बचपन का सपना साकार हुआ.
6.इन बड़े फिल्मों में किया काम
आईएएस के शिवराम ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े पदों पर काम किया, लेकिन सिविल सेवाओं के अलावा उनका जुनून कन्नड़ सिनेमा तक भी बढ़ा. इससे वह एक्टर बनने के लिए प्रेरित हुए और 1993 में उनकी पहली फिल्म 'बा नल्ले मधुचंद्रके' रिलीज हुई. इसके बाद उन्होंने वसंत काव्य, सांगलियाना भाग - 3, खलानायका , यारिगे बेदा डुड्डू , गेम फॉर लव , नागा , ओ प्रेमा देवथे और टाइगर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया.
7.राजनीति में भी रखा कदम
हालांकि सिविल सेवा से रिटायरमेंट के बाद के. शिवराम ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया और राजनीति में कदम रखकर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया. शिवराम ने 2013 में कांग्रेस में शामिल होकर, फिर 2014 में जनता दल (सेक्युलर) में शामिल होकर और आखिरकार 2016 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया.