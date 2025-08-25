झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

4 . फिर पास की कर्नाटक प्रशासनिक सेवा परीक्षा

उन्होंने वी.वी. पुरम ईवनिंग कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीए की डिग्री हासिल की और बाद में 1982 में मैसूर की ओपन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की. 1985 में शिवराम ने कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (केएएस) परीक्षा पास की और उन्हें पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चुना गया. इसके एक साल बाद अनुसूचित जाति समुदाय के बीच उन्होंने केएएस परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल की और उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में चुना गया.