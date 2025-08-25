Twitter
Advertisement
Headlines

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

Hair Loss Problem: झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल

UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

15 दिन के अंदर सितंबर में लगेगा 2 ग्रहण, जानें पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का क्या होगा सूतककाल और प्रभाव?

Hair Loss Problem: झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेले ही...

Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

HomePhotos

एजुकेशन

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे किए. वह यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बने, हिट फिल्मों में काम किया और राजनेता बनकर आम लोगों की सेवा भी की...

जया पाण्डेय | Aug 25, 2025, 11:30 AM IST

1.नौकरशाही से लेकर नेता तक के जुनून को किया पूरा

नौकरशाही से लेकर नेता तक के जुनून को किया पूरा
1

क्रिकेट और सिनेमा भारतीय लोगों का जुनून हैं. अधिकारी वर्ग और नेता भी इससे अछूते नहीं हैं. आज हम आपको ऐसे आईएएस अधिकारी की कहानी बताने जा रहे हैं जो साधारण परिवार से आए यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की और कन्नड़ फिल्मों में लीड हीरो भी रहे.

Advertisement

2.कर्नाटक के रामनगर जिले के छोटे से गांव में हुआ जन्म

कर्नाटक के रामनगर जिले के छोटे से गांव में हुआ जन्म
2

6 अप्रैल 1953 को कर्नाटक के रामनगर जिले के उरगल्ली गांव में एक साधारण परिवार में शिवरामु केम्पैया का जन्म हुआ. उन्हें के शिवराम के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव में पूरी की और बाद में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम सरकारी स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की.

3.सीआईडी में मिली पहली सरकारी नौकरी

सीआईडी में मिली पहली सरकारी नौकरी
3

स्कूली शिक्षा के बाद शिवराम ने अंग्रेजी और कन्नड़ में टाइपिंग और शॉर्टहैंड का कोर्स पूरा किया, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) में पुलिस रिपोर्टर की नौकरी मिल गई. हालांकि जिंदगी में के शिवराम को कुछ बड़ा चाहिए था इसलिए उन्होंने नौकरी के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी. 

4.फिर पास की कर्नाटक प्रशासनिक सेवा परीक्षा

फिर पास की कर्नाटक प्रशासनिक सेवा परीक्षा
4

उन्होंने वी.वी. पुरम ईवनिंग कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीए की डिग्री हासिल की और बाद में 1982 में मैसूर की ओपन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की. 1985 में शिवराम ने कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (केएएस) परीक्षा पास की और उन्हें पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चुना गया. इसके एक साल बाद अनुसूचित जाति समुदाय के बीच उन्होंने केएएस परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल की और उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में चुना गया.

TRENDING NOW

5.कन्नड़ भाषा में यूपीएससी पास करने वाले पहले शख्स

कन्नड़ भाषा में यूपीएससी पास करने वाले पहले शख्स
5

लेकिन के शिवराम और अधिक हासिल करना चाहते थे और उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) दी. वह कन्नड़ भाषा में इस कठिन परीक्षा को पास करने वाले पहले व्यक्ति बने और इस तरह से आईएएस अधिकारी बनने का उनका बचपन का सपना साकार हुआ.

6.इन बड़े फिल्मों में किया काम

इन बड़े फिल्मों में किया काम
6

आईएएस के शिवराम ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े पदों पर काम किया, लेकिन सिविल सेवाओं के अलावा उनका जुनून कन्नड़ सिनेमा तक भी बढ़ा. इससे वह एक्टर बनने के लिए प्रेरित हुए और 1993 में उनकी पहली फिल्म 'बा नल्ले मधुचंद्रके' रिलीज हुई. इसके बाद उन्होंने वसंत काव्य, सांगलियाना भाग - 3, खलानायका , यारिगे बेदा डुड्डू , गेम फॉर लव , नागा , ओ प्रेमा देवथे और टाइगर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया.

7.राजनीति में भी रखा कदम

राजनीति में भी रखा कदम
7

हालांकि सिविल सेवा से रिटायरमेंट के बाद के. शिवराम ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया और राजनीति में कदम रखकर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया. शिवराम ने 2013 में कांग्रेस में शामिल होकर, फिर 2014 में जनता दल (सेक्युलर) में शामिल होकर और आखिरकार 2016 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया.

8.70 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

70 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
8

के शिवराम का फरवरी 2024 में 70 साल की आयु में निधन हो गया, लेकिन वे अपने पीछे नौकरशाही से लेकर सिनेमा और राजनीति तक की समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
यूपी पुलिस के पूर्व DSP पर दो बहनों का हमला, अगले दिन पत्नी और बेटियों पर चाकू से वार.., फिर क्या हुआ?
यूपी पुलिस के पूर्व DSP पर दो बहनों का हमला, अगले दिन पत्नी और बेटियों पर चाकू से वार.., फिर क्या हुआ?
IND vs NZ: मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
Munga wearing Rules: क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
IND vs NZ 3rd Test Highlights: न्यूजीलैंड ने भारत का किया सूपड़ा साफ, 24 साल बाद घर में शर्मसार हुई टीम इंडिया
न्यूजीलैंड ने भारत का किया सूपड़ा साफ, 24 साल बाद घर में शर्मसार हुई टीम इंडिया
MP Crime News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से किया रेप, शादी का झूठा वादा कर तुड़वाई सगाई
MP Crime News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से किया रेप, शादी का झूठा वादा कर तुड़वाई सगाई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेले ही...
Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत
यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत
कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल
खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE