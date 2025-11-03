FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

5 साल पहले तक जिन नौकरियों का नाम तक नहीं था, आज दे रही हैं लाखों की सैलरी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  (AI) और ऑटोमेशन के इस दौर में जॉब मार्केट तेजी से बदल रहा है. वहीं कुछ ऐसी नौकरियां सामने आई हैं, जिनके बारे में आज से पांच साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. लेकिन आज ये नौकरियां न सिर्फ डिमांड में हैं, बल्कि करोड़ों का पैकेज भी दे रही हैं. 

राजा राम | Nov 03, 2025, 08:56 PM IST

1.पारंपरिक नौकरियों की पूरी दिशा बदल दी

पारंपरिक नौकरियों की पूरी दिशा बदल दी
1

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक नौकरियों की पूरी दिशा बदल दी है. अब कंपनियों को ऐसे कर्मचारी की जरूरत है जो AI को समझते हों और उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें. यही वजह है कि नए जॉब रोल्स लगातार उभर रहे हैं.

2.प्रॉम्प्ट इंजीनियर

प्रॉम्प्ट इंजीनियर
2

मौजूदा समय में सबसे ज्यादा चर्चा में प्रॉम्प्ट इंजीनियर की भूमिका है. इनका काम एआई मॉडल्स को सटीक निर्देश देना होता है ताकि वे सही और उपयोगी परिणाम दे सकें. रिपोर्ट्स की माने तो कंपनियां ऐसे विशेषज्ञों को 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) से ज्यादा का पैकेज ऑफर कर रही हैं.

3.औसत वेतन करीब 1 लाख डॉलर सालाना

औसत वेतन करीब 1 लाख डॉलर सालाना
3

इसी तरह LLM प्रोडक्ट स्ट्रैटेजिस्ट भी आज की महत्वपूर्ण नौकरी है. दरअसल, यह जॉब बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच पुल का काम करती है, जहां मार्केट की जरूरतों के अनुसार AI मॉडल्स की रणनीति तय की जाती है. इनका औसत वेतन करीब 1 लाख डॉलर सालाना है. 
 

4.कस्टमर सक्सेस इंजीनियर

कस्टमर सक्सेस इंजीनियर
4

कस्टमर सक्सेस इंजीनियर का रोल कस्टमर सपोर्ट और इंजीनियरिंग का एक शानदार मिश्रण है. यह पेशेवर ग्राहकों को तकनीकी समाधान देने और उनका अनुभव बेहतर बनाने में मदद करता है. इनकी सालाना सैलरी भी करीब 1.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. 
 

5.साइबर हमलों से बचाने का काम

साइबर हमलों से बचाने का काम
5

डिजिटल सुरक्षा बढ़ने के साथ डिजिटल आइडेंडिटी मैनेजर की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है. यह विशेषज्ञ यूजर्स की ऑनलाइन पहचान और गोपनीय डेटा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखते हैं. 

6.इमर्सिव टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई संभावनाएं

इमर्सिव टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई संभावनाएं
6

वहीं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) और AR एक्सपीरियंस मैनेजर जैसे पोस्ट कंपनियों के ऑटोमेशन और इमर्सिव टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई संभावनाएं खोल रहे हैं. इस सेक्टर के कर्मचारियों को भी लाखों में सैलरी मिलती है. 
 

7.एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट तैयार करना

एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट तैयार करना
7

अंत में अगर बात करें तो सबसे तेजी से उभरती नौकरियों में AI कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट शामिल हैं, जो जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट तैयार करते हैं. कुछ कंपनियां इन्हें 3.5 करोड़ रुपये तक सैलरी देने को तैयार हैं. 

