क्या बच्चों को हर दिन दूध देना होता है सही, जानें इसका सही समय और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा

रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान पर्दे पर दिखेंगे एक साथ! इस फिल्म को लेकर मिथुन चक्रवर्ती दिया अपडेट

'मैं तेरे जैसा ही हूं...', सांसद खेल महोत्सव में दिखा PM मोदी का देसी अंदाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब

2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते

Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

एजुकेशन

क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब

25 दिसंबर को हर शॉपिंग मॉल, स्कूल फंक्शन, ऑफिस पार्टी और घरों में जिंगल बेल सॉन्ग बजाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं ये कि ये गाना क्रिसमस के लिए नहीं बना था. आइए जातने है कि ये क्यों हुआ इतना फेमस और क्या है जिंगल बेल का मतलब.

सुमित तिवारी | Dec 25, 2025, 04:43 PM IST

1.1850 में गाया गया था

1850 में गाया गया था
1

जिंगल बेल्स गाने को साल 1850 में अमेरिकी संगीतकार जेम्स लॉर्ड पियरपॉन्ट (James Lord Pierpont) ने लिखा था. ये गाना पहली बार 1857 में प्रकाशित हुआ था.

2.इस मौके पर गाया गया था

इस मौके पर गाया गया था
2

हैरानी की बात यह है कि यह गाना थैंक्सगिविंग के मौके पर गाया गया था, ना कि क्रिसमस के मौके पर, इतना ही नहीं इस गाने का नाम असली नाम था 'One Horse Open Sleigh.'

3.बर्फ से ढ़की सड़कों

बर्फ से ढ़की सड़कों
3

इसमें बर्फ से ढकी सड़कों पर घोड़े वाली स्लेज (गाड़ी) की सवारी का मजेदार अनुभव बताया गया है. पूरे गाने में कहीं भी न तो क्रिसमस का जिक्र है और न ही सैंटा क्लॉज का.

4.इस वजह से हुआ फेमस

इस वजह से हुआ फेमस
4

19वीं सदी के आखिर में यह गाना अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हो गया. चूंकि इसमें बर्फ, ठंड और स्लेज राइड का जिक्र था, इसलिए लोग इसे सर्दियों और धीरे-धीरे क्रिसमस से जोड़ने लगे.

5.क्या है मतलब

क्या है मतलब
5

Jingle का मतलब होता है घंटी की खनक और Bells यानी घंटियां. पुराने समय में घोड़ों की स्लेज पर घंटियां लगी होती थीं, जो चलते समय आवाज करती थीं. यही आवाज 'जिंगल-जिंगल' कहलाती थी.

 

