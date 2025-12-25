क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब

आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा रेलवे का बढ़ा हुआ किराया | KGMU लखनऊ के डॉक्टर्स के बड़े आरोप- कैंपस में रेडिक्लाइजेशन गैंग एक्टिव, कुछ लोगों ने इस मामले को दबाकर रखा, संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई करनी होगी | लखनऊ में 10 लाख का ईरानी नस्ल का सफेद घोड़ा चोरी, CCTV में चोर कैद, ढूंढने वाले को 50 हज़ार नगद इनाम
एजुकेशन
सुमित तिवारी | Dec 25, 2025, 04:43 PM IST
1.1850 में गाया गया था
जिंगल बेल्स गाने को साल 1850 में अमेरिकी संगीतकार जेम्स लॉर्ड पियरपॉन्ट (James Lord Pierpont) ने लिखा था. ये गाना पहली बार 1857 में प्रकाशित हुआ था.
2.इस मौके पर गाया गया था
हैरानी की बात यह है कि यह गाना थैंक्सगिविंग के मौके पर गाया गया था, ना कि क्रिसमस के मौके पर, इतना ही नहीं इस गाने का नाम असली नाम था 'One Horse Open Sleigh.'
3.बर्फ से ढ़की सड़कों
इसमें बर्फ से ढकी सड़कों पर घोड़े वाली स्लेज (गाड़ी) की सवारी का मजेदार अनुभव बताया गया है. पूरे गाने में कहीं भी न तो क्रिसमस का जिक्र है और न ही सैंटा क्लॉज का.
4.इस वजह से हुआ फेमस
19वीं सदी के आखिर में यह गाना अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हो गया. चूंकि इसमें बर्फ, ठंड और स्लेज राइड का जिक्र था, इसलिए लोग इसे सर्दियों और धीरे-धीरे क्रिसमस से जोड़ने लगे.
5.क्या है मतलब
Jingle का मतलब होता है घंटी की खनक और Bells यानी घंटियां. पुराने समय में घोड़ों की स्लेज पर घंटियां लगी होती थीं, जो चलते समय आवाज करती थीं. यही आवाज 'जिंगल-जिंगल' कहलाती थी.