James Clerk Maxwell Quotes: टॉपर बनने से पहले सीखें ये 5 बातें, महान साइंटिस्ट ने कई साल पहले दिया था सफलता का मंत्र

2 . 1. 'अगर कोई किसी चीज की बिल्कुल सही और अंतिम स्थिति जानने की कोशिश करेगा, तो उसे आखिर में यह समझ आएगा कि हम केवल दूसरी चीजों के संबंध में ही ज्ञान हासिल कर सकते हैं.'

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हम किसी भी चीज को पूरी तरह और अंतिम रूप से नहीं जान सकते, बल्कि उसे दूसरी चीजों के संबंध में समझते हैं. इससे स्टूडेंट्स सीख सकते हैं कि पढ़ाई में भी हर विषय को संदर्भ के साथ समझना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि ज्ञान कोई सीमित चीज नहीं है बल्कि हमारा ज्ञान हमेशा बढ़ने की प्रक्रिया में है.