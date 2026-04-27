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फिल्मों में आर्मी की वर्दी पहनना सही है? जानिए क्या कहता डिफेंस रूल

आपको भी इंडियन आर्मी से जुड़ी फिल्में जरूर पसंद आती होंगी, लेकिन क्या मूवीज़ में सेना की यूनिफॉर्म पहनना कानूनी रूप से सही है? जानें क्या कहता है कानून...

Jaya Pandey | Apr 27, 2026, 12:29 PM IST

1.क्या फिल्मों में इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना कानूनी रूप से सही है?

क्या फिल्मों में इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना कानूनी रूप से सही है?
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सैम बहादुर में विकी कौशल का किरदार हो या फिर इक्कीस में अगस्त्य नंदा का रोल, दर्शकों ने इंडियन आर्मी के अफसरों को पर्दे पर निभाने वाले कलाकारों को खूब पसंद किया है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या फिल्मों या वेब सीरीज में आर्मी की वर्दी पहनना कानूनी रूप से सही है या नहीं. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं.
(Image Credit: IMDb)

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2.इस वजह से सख्त हैं नियम

इस वजह से सख्त हैं नियम
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असल में फिल्मों में आर्मी की वर्दी पहनने पर पूरी तरह से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यह कुछ कानूनी नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत ही किया जाता है. इसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों की गरिमा बनाए रखना और वर्दी के गलत इस्तेमाल को रोकना होता है.
(Image Credit: IMDb)

3.भारतीय न्याय संहिता 2023

भारतीय न्याय संहिता 2023
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भारतीय कानून में सेना की वर्दी पहनने से जुड़े नियम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कोई शख्स खुद को झूठा सैनिक बताकर लोगों को गुमराह न करे. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 168 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इंडियन आर्मी से जुड़ा न होते हुए भी वर्दी पहनकर खुद को सैनिक साबित करने की कोशिश करता है, तो यह अपराध माना जाता है. कोई व्यक्ति धोखा देने के इरादे से वर्दी पहनता है, तो यह गैरकानूनी है. 
(Image Credit: IMDb)

4.सिर्फ मकसद की बात है...

सिर्फ मकसद की बात है...
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फिल्मों, टीवी शो या थिएटर में अभिनेता जब आर्मी की वर्दी पहनते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ किरदार निभाना होता है, न कि किसी को धोखा देना. दर्शकों को भी यह साफ पता होता है कि यह काल्पनिक है और सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा है इसलिए  इस तरह का इस्तेमाल कानून के खिलाफ नहीं माना जाता.
(Image Credit: IMDb)

TRENDING NOW

5.Official Secrets Act, 1923

Official Secrets Act, 1923
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वहीं, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 (Official Secrets Act, 1923) की धारा 6 के तहत बिना अनुमति किसी सरकारी वर्दी का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, अगर उसका इस्तेमाल सुरक्षा से जुड़े किसी गलत मकसद के लिए किया जाए या प्रतिबंधित जगहों में घुसने के लिए किया जाए. लेकिन फिल्मों की शूटिंग नियंत्रित माहौल में होती है और इसका मकसद केवल कहानी दिखाना होता है, इसलिए यह इस कानून के दायरे में नहीं आता.
(Image Credit: IMDb)

6.Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950

Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950
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प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 (Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950) भी सरकारी प्रतीकों, बैज, मेडल और चिन्हों के गलत व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकता है. इसी वजह से फिल्म निर्माता असली सैन्य चिन्हों की हूबहू नकल करने से बचते हैं या इसके लिए जरूरी अनुमति लेते हैं. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरह से सेना की छवि या प्रतीकों का गलत इस्तेमाल न हो.
(Image Credit: IMDb)
 

7.फिल्म बनाने में किन नियमों का करना होता है पालन?

फिल्म बनाने में किन नियमों का करना होता है पालन?
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फिल्म बनाने की प्रक्रिया में भी कुछ जरूरी नियमों का पालन किया जाता है. अगर किसी फिल्म में सेना से जुड़ा विषय दिखाया जा रहा है या असली लोकेशन, उपकरण या वर्दी का इस्तेमाल करना है, तो निर्माताओं को रक्षा मंत्रालय या सेना के संबंधित विभाग, जैसे एडीजीपीआई (ADGPI) से अनुमति लेनी होती है. इसके लिए स्क्रिप्ट का सार, शपथ पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं. शूटिंग के बाद फिल्म की समीक्षा भी की जा सकती है ताकि यह देखा जा सके कि कहीं सेना की छवि को गलत तरीके से तो नहीं दिखाया गया.
(Image Credit: IMDb)

8.रक्षा मंत्रालय का क्या है कहना?

रक्षा मंत्रालय का क्या है कहना?
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2020 में रक्षा मंत्रालय ने यह भी सलाह दी थी कि सेना से जुड़े विषयों पर बनी फिल्मों, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री को रिलीज से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ले लेना चाहिए. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बलों को सही और सम्मानजनक तरीके से दिखाया जाए.
(Image Credit: IMDb)

9.फिल्मों में सेना की वर्दी पहनना गैरकानूनी नहीं

फिल्मों में सेना की वर्दी पहनना गैरकानूनी नहीं
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फिल्मों में आर्मी की वर्दी पहनना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से जिम्मेदारी और नियमों के साथ जुड़ा हुआ है. जब तक वर्दी का इस्तेमाल केवल अभिनय के लिए हो, किसी को धोखा देने के लिए न हो और जरूरी अनुमति व दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए, तब तक यह कानूनी रूप से सही माना जाता है.
(Image Credit: IMDb)

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