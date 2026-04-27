फिल्मों में आर्मी की वर्दी पहनना सही है? जानिए क्या कहता डिफेंस रूल

7 . फिल्म बनाने में किन नियमों का करना होता है पालन?

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फिल्म बनाने की प्रक्रिया में भी कुछ जरूरी नियमों का पालन किया जाता है. अगर किसी फिल्म में सेना से जुड़ा विषय दिखाया जा रहा है या असली लोकेशन, उपकरण या वर्दी का इस्तेमाल करना है, तो निर्माताओं को रक्षा मंत्रालय या सेना के संबंधित विभाग, जैसे एडीजीपीआई (ADGPI) से अनुमति लेनी होती है. इसके लिए स्क्रिप्ट का सार, शपथ पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं. शूटिंग के बाद फिल्म की समीक्षा भी की जा सकती है ताकि यह देखा जा सके कि कहीं सेना की छवि को गलत तरीके से तो नहीं दिखाया गया.

(Image Credit: IMDb)