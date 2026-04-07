दुनिया की वो यूनिवर्सिटी जो सिखाती है मिसाइल और ड्रोन बनाना? एडमिशन इतना मुश्किल कि IIT भी लगे आसान

6 . बैलिस्टिक मिसाइलें और मिलिट्री ड्रोन्स बनाने में माहिर होते हैं स्टूडेंट्स?

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शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर आरोप लगते रहते हैं कि यह अपने स्टूडेंट्स को बैलिस्टिक मिसाइलें और मिलिट्री ड्रोन्स बनाने की भी ट्रेनिंग देता है और इसके स्टूडेंट्स मारक हथियार बनाने में माहिर होते हैं. ईरान ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में शानदार प्रगति की है और मिलिट्री और वॉर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियार बनाए. इस यूनिवर्सिटी से पढ़े इंजीनियर्स ने भी स्वदेशी सॉफ्टवेयर, बैलेस्टिक मिसाइलें, मेडिकल उपकरण, मिलिट्री ड्रोन सैटेलाइट और औद्योगिक तकनीकी चीजें बनाने में योगदान दिया है.

(Image: Social Media)

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