दुनिया की वो यूनिवर्सिटी जो सिखाती है मिसाइल और ड्रोन बनाना? एडमिशन इतना मुश्किल कि IIT भी लगे आसान

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 07, 2026, 03:56 PM IST
1.इजरायल-अमेरिका ने ईरान की 'MIT' को बनाया निशाना
इजरायल-अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए और तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को निशाना बनाया. यह यूनिवर्सिटी दुनियाभर में मशहूर है और भारत सहित दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट्स यहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आते हैं. इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी दावे किए जाते हैं कि यहां के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैलिस्टिक और ड्रोन बनाने में माहिर होते हैं.
(Image: Social Media)
2.शरीफ यूनिवर्सिटी का इतिहास
शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान की सबसे प्रतिष्ठित टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से एक है. इसकी स्थापना साल 1966 में मोहम्मद रजा शाह पहलवी के शासनकाल में हुई थी और उस समय इसका नाम आर्यमेहर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया था. 1979 की ईरान की क्रांति के बाद इसका नाम बदलकर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया. यूनिवर्सिटी को यह नाम ईरान के पीपुल्स मोजाहिदीन संगठन के मेंबर माजिद शरीफ वाघेफी के नाम पर मिला.
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3.शरीफ यूनिवर्सिटी को क्यों कहा जाता है ईरान का एमआईटी
यह यूनिवर्सिटी तेहरान में स्थित एक प्रमुख रिसर्च संस्थान है, जहां इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स यानी STEM की पढ़ाई हाई लेवल पर कराई जाती है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में इसका नाम दुनिया भर में जाना जाता है. इस यूनिवर्सिटी क मॉडल काफी हद तक अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रेरित माना जाता है इसलिए इसे ईरान का एमआईटी भी कहा जाता है.
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4.शरीफ यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग भी है गजब
ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में यह यूनिवर्सिटी375वें स्थान पर रही है, जो इसे दुनिया की प्रमुख टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में शामिल करता है. यहां एडमिशन पाना बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि ईरान की नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस परीक्षा बहुत प्रतिस्पर्धी होती है और केवल टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्र ही यहां दाखिला ले पाते हैं.
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5.सख्त प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने आत्मनिर्भरता पर किया फोकस
ईरान पर लंबे समय से अमेरिका और दूसरे देशों ने सख्त प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण देश ने आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया. इसी वजह से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ईरान ने घरेलू स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, मेडिकल उपकरण और कुछ रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं. इन क्षेत्रों में काम करने वाले कई एक्सपर्ट्स इसी तरह की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़कर निकले हैं.
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6.बैलिस्टिक मिसाइलें और मिलिट्री ड्रोन्स बनाने में माहिर होते हैं स्टूडेंट्स?
शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर आरोप लगते रहते हैं कि यह अपने स्टूडेंट्स को बैलिस्टिक मिसाइलें और मिलिट्री ड्रोन्स बनाने की भी ट्रेनिंग देता है और इसके स्टूडेंट्स मारक हथियार बनाने में माहिर होते हैं. ईरान ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में शानदार प्रगति की है और मिलिट्री और वॉर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियार बनाए. इस यूनिवर्सिटी से पढ़े इंजीनियर्स ने भी स्वदेशी सॉफ्टवेयर, बैलेस्टिक मिसाइलें, मेडिकल उपकरण, मिलिट्री ड्रोन सैटेलाइट और औद्योगिक तकनीकी चीजें बनाने में योगदान दिया है.
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