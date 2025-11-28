वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा

4 . कैसे धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' ने बदल दी जिंदगी?

4

उत्तर प्रदेश में पले-बढ़े विश्वजीत धर्मेंद्र के परदे पर दिखने वाले बहादुरी, करुणा, हास्य और साहस जैसे व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे. लेकिन प्रतिज्ञा ने ही उनके जीवन और कर्तव्य के प्रति दृष्टिकोण को सही मायने में आकार दिया. फैजाबाद के पुष्पराज सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हुए युवा विश्वजीत ने न केवल एक नायक को बल्कि साहस और निष्ठा की एक मिसाल को भी परदे पर देखा.