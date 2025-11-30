अपराध मुक्त है दुनिया का ये देश! न तो एक भी कैदी और नाही है एक भी जेल

एजुकेशन
सुमित तिवारी | Nov 30, 2025, 12:00 PM IST
1.पैदल ही घूम सकते हैं
यह देश इतना छोटा है कि आप इसे पैदल ही घूम सकते हैं, दूसरी तरफ न्याय और कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यहां पर अपराध न के बराबर होता है. इसीलिए यहां पर न तो कई जेल है और न ही कोई कैदी है.
2.सबसे छोटा संप्रभु देश
वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु देश है. इसकी सीमा केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर है और आबादी भी लगभग 800-900 लोग हैं. वेटिकन सिटी में एक भी स्थाई जेल नहीं हैं.
3.सबसे सुरक्षित देश
यही वजह है कि वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे सुरक्षित और अपराध-मुक्त देश माना जाता है. यहां पर इस देश में केवल कुछ प्री-ट्रायल डिटेंशन सेल मौजूद हैं, जो बहुत ही सीमित अवधि के लिए इस्तेमाल होते हैं.
4.इटली के जेलों का उपयोग
5.अपराध शून्य के बराबर
यह व्यवस्था इसलिए संभव है क्योंकि वेटिकन की आबादी बेहद छोटी और ज्यादातर धार्मिक समुदाय से मिलकर बनी है. यहां अपराध शून्य के करीब होते हैं.