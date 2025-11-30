FacebookTwitterYoutubeInstagram
12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड

Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

अपराध मुक्त है दुनिया का ये देश! न तो एक भी कैदी और नाही है एक भी जेल

क्या आप दुनिया के ऐसे देश के बारे में जानते हैं जो अपराध मुक्त है. जहां पर कोई चोरी नहीं, कोई मार-पीट नहीं, बस शांति और सुरक्षा का माहौल है. आइए जातने है कि इस देश के बारे में 

सुमित तिवारी | Nov 30, 2025, 12:00 PM IST

1.पैदल ही घूम सकते हैं

पैदल ही घूम सकते हैं
1

यह देश इतना छोटा है कि आप इसे पैदल ही घूम सकते हैं, दूसरी तरफ न्याय और कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यहां पर अपराध न के बराबर होता है. इसीलिए यहां पर न तो कई जेल है और न ही कोई कैदी है. 

2.सबसे छोटा संप्रभु देश 

सबसे छोटा संप्रभु देश 
2

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु देश है. इसकी सीमा केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर है और आबादी भी लगभग 800-900 लोग हैं. वेटिकन सिटी में एक भी स्थाई जेल नहीं हैं.

3.सबसे सुरक्षित देश

सबसे सुरक्षित देश
3

यही वजह है कि वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे सुरक्षित और अपराध-मुक्त देश माना जाता है. यहां पर इस देश में केवल कुछ प्री-ट्रायल डिटेंशन सेल मौजूद हैं, जो बहुत ही सीमित अवधि के लिए इस्तेमाल होते हैं.
 

4.इटली के जेलों का उपयोग

इटली के जेलों का उपयोग
4

अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या संदेहित पाया जाता है, तो उसे इटली की जेलों में भेज दिया जाता है. इस देश में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या फिर  संदेहित पाया जाता है, तो उसे इटली की जेलों में भेज दिया जाता है.

5.अपराध शून्य के बराबर

अपराध शून्य के बराबर
5

यह व्यवस्था इसलिए संभव है क्योंकि वेटिकन की आबादी बेहद छोटी और ज्यादातर धार्मिक समुदाय से मिलकर बनी है. यहां अपराध शून्य के करीब होते हैं. 

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई
SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?
बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड
अपराध मुक्त है दुनिया का ये देश! न तो एक भी कैदी और नाही है एक भी जेल
Good News for UP Tenants: योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
