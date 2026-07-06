इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

6 . कालीमंतन के लोगों की है जीवनरेखा

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कापुआस नदी पश्चिम कालीमंतन के लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा का काम करती है. दयाक और मलय समुदायों सहित यहां की कई स्थानीय आबादियां आज भी परिवहन, व्यापार और दैनिक जरूरतों के लिए इस नदी पर निर्भर हैं. कई गांवों तक सड़क की बजाय नाव से पहुंचना अधिक आसान है. नदी के किनारे बसे कस्बों और गांवों में पारंपरिक नावें आज भी लोगों की आवाजाही और सामान ढोने का प्रमुख साधन हैं. यह इलाका घटा है इसलिए कुछ समुदायों ने इस पर तैरते हुए मार्केट बनाए हैं.