गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स जवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटों ने दी थी सुपारी, ₹5 लाख में हायर किए शूटर

ईरान में किसने सुलगाई विद्रोह की आग? सड़कों पर उतरे लोग, 'डेथ टू डिक्टेटर' का लगा रहे नारा

मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी

Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा

Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

Gandhi Family Education: इस लेख के जरिए आज हम आपको बताएंगे की गांधी परिवार की बेटियां कितनी पढ़ी-लिखी हैं. उन्होंने किस स्कूल-कॉलेज से कौन सी डिग्रियां हासिल की.

रईश खान | Jan 02, 2026, 12:00 AM IST

1.भारत की राजनीति में गांधी परिवार

भारत की राजनीति में गांधी परिवार
1

भारत की राजनीति में गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इस परिवार के कई सदस्य देश के प्रधानमंत्री बने हैं. जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम शामिल है.

2.रेहान वाड्रा ने किससे की इंगेजमेंट?

रेहान वाड्रा ने किससे की इंगेजमेंट?
2

वर्तमान में गांधी परिवार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी सक्रिय हैं. सोनिया गांधी भी कुछ हद तक राजनीतिक में एक्टिव हैं. इस वक्त गांधी परिवार के चर्चा की वजह प्रियंका गांधी के 25 साल के बेटे रेहान वाड्रा हैं. रेहान की हाल ही में अवीवा बेग से इंगेजमेंट हुई है. दोनों करीब 7 साल से रिलेशनशिप में थे.

3.गांधी परिवार को जानने की दिलचस्पी क्यों बढ़ी?

गांधी परिवार को जानने की दिलचस्पी क्यों बढ़ी?
3

रेहान की इंगेजमेंट के बाद लोगों में गांधी परिवार के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ गई है. लोग जानना चाहते हैं कि उनके परिवार के सदस्य कितने पढ़े-लिखे हैं और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही है? इस लेख में आज हम आपको गांधी परिवार की बेटियों के बारे में बता रहे हैं.

4.इंदिरा गांधी इन स्कूलों से की पढ़ाई

इंदिरा गांधी इन स्कूलों से की पढ़ाई
4

गांधी परिवार के बेटियों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी इंदिरा गांधी थीं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी शुरुआती पढ़ाई अलग-अलग स्कूलों से हुई. दिल्ली का मॉर्डन स्कूल, पुणे का होली चाइल्ड स्कूल शामिल है.

5.मां की वजह से अधूरी छोड़नी पड़ी पढ़ाई

मां की वजह से अधूरी छोड़नी पड़ी पढ़ाई
5

इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई की. उन्होंने विश्वभारती यूनिवर्सिटी (शांतिनिकेतन) और सोमरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की, लेकिन मां की बीमारी और युद्ध की वजह से वह डिग्री पूरी नहीं कर पाईं.

6.कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी

कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी
6

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Education) ने अपनी स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, दिल्ली से की. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रैजुएशन किया. फिर बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर्स किया.

7.अनसूया गांधी

अनसूया गांधी
7

गांधी परिवार की सबसे छोटी बेटी अनसूया गांधी है, जो वरुण गांधी की बेटी है. अनसूया अभी 11 साल की हैं. उनका जन्म 18 अगस्त 2014 को हुआ था. उम्र के हिसाब से Anasuyaa Gandhi अभी 5th या 6th में पढ़ रही होगी. वह अपनी दादी मेनका गांधी की बहुत चहेती हैं. मेनका गांधी कई बार उनको संसद घुमाने भी लेकर गई थीं.

