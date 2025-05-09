इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

2 . रेहान वाड्रा ने किससे की इंगेजमेंट?

2

वर्तमान में गांधी परिवार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी सक्रिय हैं. सोनिया गांधी भी कुछ हद तक राजनीतिक में एक्टिव हैं. इस वक्त गांधी परिवार के चर्चा की वजह प्रियंका गांधी के 25 साल के बेटे रेहान वाड्रा हैं. रेहान की हाल ही में अवीवा बेग से इंगेजमेंट हुई है. दोनों करीब 7 साल से रिलेशनशिप में थे.