भारत के असली 'Men of Steel', कांच का गिलास खाकर बनते हैं देश के सबसे खतरनाक कमांडो

2 . कौन हैं इंडियन आर्मी के ग्लास ईटर्स

पैरा एसएफ को अलग पहचान देने वाले कई पहलुओं में से उनका एक और नाम ग्लास ईटर्स भी है. यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है बल्कि यह एक अनूठी परंपरा का प्रतिबिंब है जो इन कमांडो की असाधारण मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का प्रतीक है. दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक अपने कठिन 90 दिनों की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नए कमांडो लचीलेपन की आखिरी परीक्षा से गुजरते हैं जिसे ग्लास ईटिंग सेरेमनी कहा जाता है.