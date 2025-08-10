Twitter
भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट

'शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं डाला', चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सबूत को झूठा करार दिया, मांगा जवाब

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें

भारत के असली 'Men of Steel', कांच का गिलास खाकर बनते हैं देश के सबसे खतरनाक कमांडो

इंडियन आर्मी का खतरनाक कमांडो बनना आसान नहीं है. आज हम आपको भारतीय सेना के उन कमांडो से मिलवाने जा रहे हैं जो कांच का गिलास भी खा लेते हैं. जानें कौन हैं ग्लास ईटर्स और क्या है यह पूरा रस्म...

जया पाण्डेय | Aug 10, 2025, 03:22 PM IST

1.1966 में हुई थी आर्मी की इस खास इकाई की स्थापना

1966 में हुई थी आर्मी की इस खास इकाई की स्थापना
1

इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्स को आमतौर पर पैरा एसएफ के नाम से जाना जाता है. यह देश की सबसे विशिष्ट और हाई ट्रेन्ड इकाइयों में से एक है. साल 1966 में इस खास यूनिट की स्थापना हुई थी और तबसे अबतक ये साधारण बहादुरी, कठोर प्रशिक्षण और गुप्त अभियानों, आतंकवाद-रोधी और विशेष टोही अभियानों में विशेषज्ञता के लिए मशहूर है.

2.कौन हैं इंडियन आर्मी के ग्लास ईटर्स

कौन हैं इंडियन आर्मी के ग्लास ईटर्स
2

पैरा एसएफ को अलग पहचान देने वाले कई पहलुओं में से उनका एक और नाम ग्लास ईटर्स भी है. यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है बल्कि यह  एक अनूठी परंपरा का प्रतिबिंब है जो इन कमांडो की असाधारण मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का प्रतीक है. दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक अपने कठिन 90 दिनों की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नए कमांडो लचीलेपन की आखिरी परीक्षा से गुजरते हैं जिसे ग्लास ईटिंग सेरेमनी कहा जाता है.

3.खास है यह ग्लास खाने की रस्म

खास है यह ग्लास खाने की रस्म
3

इस सेरेमनी में प्रत्येक नए कमांडो को रम का एक पटियाला पैग दिया जाता है. इस रस्म में कमांडो को एक खास तरीके से ड्रिंक को खत्म करना होता है. इसमें ड्रिंक खत्म होने के बाद गिलास के किनारे का एक टुकड़ा काटकर तब तक चबाना होता है जब तक वह बारीक चूर्ण न बन जाए और फिर उसे रम के साथ निगल जाना होता है.

4.कमांडो की क्षमता का गहरा प्रतीक है यह सेरेमनी

कमांडो की क्षमता का गहरा प्रतीक है यह सेरेमनी
4

यह काम केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं है बल्कि डर पर विजय पाने और सामान्य मानवीय व्यवहार की सीमाओं से परे जाने की उनकी क्षमता का एक गहरा प्रतीक है. इस रस्म को पूरी निडरता और श्रेष्ठता की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है जो उन सैनिकों का जरूरी गुण है जो सबसे खतरनाक वातावरण में काम करते हैं.

5.कैसे शुरू हुई ग्लास ईटिंग रस्म?

कैसे शुरू हुई ग्लास ईटिंग रस्म?
5

कांच खाने की रस्म की उत्पत्ति कुछ हद तक रहस्य में डूबी हुई है लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि यह प्राचीन योद्धा परंपराओं या शुरुआती विशेष बलों की प्रथाओं से प्रेरित हो सकती है. उदाहरण के लिए एक विवरण के अनुसार यह रस्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कमांडो इकाइयों से जुड़ी है जहां सैनिकों में अजेयता की भावना पैदा करने के लिए इसी तरह के रस्मों का इस्तेमाल किया जाता था. 

6.प्रतीकात्मक अर्थ है गहरा

प्रतीकात्मक अर्थ है गहरा
6

समय के साथ पैरा एसएफ ने इस प्रथा को अपनाया और अब यह उनकी यूनिट की पहचान बन गई. कांच खाने की रस्म का प्रतीकात्मक अर्थ गहरा है. कांच एक ऐसा पदार्थ है जो नुकीला और पचने में मुश्किल लगता है. यह परम चुनौती का प्रतीक है. इसे खाकर कमांडो उन बाधाओं को पार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं जो दूसरों को रोक सकती हैं.

7.निगलने से पहले कांच को चबाकर बनाते हैं चूर्ण

निगलने से पहले कांच को चबाकर बनाते हैं चूर्ण
7

निगलने से पहले कांच को चबाकर चूर्ण बनाने की क्रिया असंभव को संभव में बदलने की उनकी क्षमता को दर्शाती है. यह रस्म कमांडो के बीच सौहार्द और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती है क्योंकि प्रत्येक सदस्य जानता है कि उसके साथी भी इसी कठिन परीक्षा से गुजरे हैं. 

 

8.यह रस्म है बेहद पुरानी

यह रस्म है बेहद पुरानी
8

यह रस्म पैरा एसएफ की मैरून बेरेट के व्यापक प्रतीकवाद से भी जुड़ा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बलिदान के रक्त से लाल हो गई एक हरे रंग की सेना की बेरेट का प्रतीक है.

