भारत के असली 'Men of Steel', कांच का गिलास खाकर बनते हैं देश के सबसे खतरनाक कमांडो

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 10, 2025, 03:22 PM IST
1.1966 में हुई थी आर्मी की इस खास इकाई की स्थापना
इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्स को आमतौर पर पैरा एसएफ के नाम से जाना जाता है. यह देश की सबसे विशिष्ट और हाई ट्रेन्ड इकाइयों में से एक है. साल 1966 में इस खास यूनिट की स्थापना हुई थी और तबसे अबतक ये साधारण बहादुरी, कठोर प्रशिक्षण और गुप्त अभियानों, आतंकवाद-रोधी और विशेष टोही अभियानों में विशेषज्ञता के लिए मशहूर है.
2.कौन हैं इंडियन आर्मी के ग्लास ईटर्स
पैरा एसएफ को अलग पहचान देने वाले कई पहलुओं में से उनका एक और नाम ग्लास ईटर्स भी है. यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है बल्कि यह एक अनूठी परंपरा का प्रतिबिंब है जो इन कमांडो की असाधारण मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का प्रतीक है. दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक अपने कठिन 90 दिनों की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नए कमांडो लचीलेपन की आखिरी परीक्षा से गुजरते हैं जिसे ग्लास ईटिंग सेरेमनी कहा जाता है.
3.खास है यह ग्लास खाने की रस्म
इस सेरेमनी में प्रत्येक नए कमांडो को रम का एक पटियाला पैग दिया जाता है. इस रस्म में कमांडो को एक खास तरीके से ड्रिंक को खत्म करना होता है. इसमें ड्रिंक खत्म होने के बाद गिलास के किनारे का एक टुकड़ा काटकर तब तक चबाना होता है जब तक वह बारीक चूर्ण न बन जाए और फिर उसे रम के साथ निगल जाना होता है.
4.कमांडो की क्षमता का गहरा प्रतीक है यह सेरेमनी
यह काम केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं है बल्कि डर पर विजय पाने और सामान्य मानवीय व्यवहार की सीमाओं से परे जाने की उनकी क्षमता का एक गहरा प्रतीक है. इस रस्म को पूरी निडरता और श्रेष्ठता की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है जो उन सैनिकों का जरूरी गुण है जो सबसे खतरनाक वातावरण में काम करते हैं.
5.कैसे शुरू हुई ग्लास ईटिंग रस्म?
कांच खाने की रस्म की उत्पत्ति कुछ हद तक रहस्य में डूबी हुई है लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि यह प्राचीन योद्धा परंपराओं या शुरुआती विशेष बलों की प्रथाओं से प्रेरित हो सकती है. उदाहरण के लिए एक विवरण के अनुसार यह रस्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कमांडो इकाइयों से जुड़ी है जहां सैनिकों में अजेयता की भावना पैदा करने के लिए इसी तरह के रस्मों का इस्तेमाल किया जाता था.
6.प्रतीकात्मक अर्थ है गहरा
समय के साथ पैरा एसएफ ने इस प्रथा को अपनाया और अब यह उनकी यूनिट की पहचान बन गई. कांच खाने की रस्म का प्रतीकात्मक अर्थ गहरा है. कांच एक ऐसा पदार्थ है जो नुकीला और पचने में मुश्किल लगता है. यह परम चुनौती का प्रतीक है. इसे खाकर कमांडो उन बाधाओं को पार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं जो दूसरों को रोक सकती हैं.
7.निगलने से पहले कांच को चबाकर बनाते हैं चूर्ण
निगलने से पहले कांच को चबाकर चूर्ण बनाने की क्रिया असंभव को संभव में बदलने की उनकी क्षमता को दर्शाती है. यह रस्म कमांडो के बीच सौहार्द और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती है क्योंकि प्रत्येक सदस्य जानता है कि उसके साथी भी इसी कठिन परीक्षा से गुजरे हैं.
8.यह रस्म है बेहद पुरानी
यह रस्म पैरा एसएफ की मैरून बेरेट के व्यापक प्रतीकवाद से भी जुड़ा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बलिदान के रक्त से लाल हो गई एक हरे रंग की सेना की बेरेट का प्रतीक है.
