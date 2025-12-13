भारत के इस शहर में नहीं चलती एक भी गाड़ी, एशिया की एकमात्र ऑटोमोबाइल-फ्री जगह, जानें कैसे सफर करते हैं लोग

FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज के समय में जहां हम रोज लंबे ट्रॉफिक जाम की खबरे पढ़ते हैं तो वही भारत में एक शहर ऐसा भी है जहां पर एक भी गाड़ी नहीं चलती है. ये जगह एशिया की एक मात्र ऑटोमोबाइल-फ्री जगह है.

सुमित तिवारी | Dec 13, 2025, 03:19 PM IST

1.गाड़ियों की संख्या

गाड़ियों की संख्या
1

देश में गाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा और इस वजह से ट्रैफिक की समस्या दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है. लेकिन हम जिस जगह के बारे में बात कर रहे है वहां पर गाड़ियों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हैं. 

2.सुनने में ये थोड़ा अजीब

सुनने में ये थोड़ा अजीब
2

आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन ये बात एकदम सच है. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित माथेरान शहर देश ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का इकलौता ऐसा शहर है, जहां किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने पर रोक है.

3.हिल स्टेशन

हिल स्टेशन
3

इस शहर या यूं कहें कि इस हिल स्टेशन पर किसी भी मोटर व्हीकल की एंट्री बैन है. इस जगह को लोग ऑटोमोबाइल-फ्री जगह के रूप में भी जानते हैं. खास बात तो ये है कि यहां पर घूमने के लिए जमकर लोग पहुंचते हैं. 
 

4.ढाई किलोमीटर पैदल यात्रा 

ढाई किलोमीटर पैदल यात्रा 
4

यहां आपको घूमने के लिए या तो ढाई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी या फिर आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं. पर्यटकों में काफी मशहूर देश का यह सबसे छोटा हिल स्टेशन है सिर्फ 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. 
 

5.समुद्र तल से ऊंचाई

समुद्र तल से ऊंचाई
5

बता दें कि इस जगह पर 1900 के दशक से ही गाड़ियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था. यह जगह समुद्र तल से 2635 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. 
 

