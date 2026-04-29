भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन-सा है? जानें झोपड़ी से UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज बनने तक का सफर

5 . भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से है एक

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आज भी यह स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां रोज लाखों यात्री आते-जाते हैं. यह केवल एक परिवहन केंद्र नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक भी है. बोरी बंदर के एक साधारण ढांचे से शुरू होकर विश्व प्रसिद्ध धरोहर बनने तक का इसका सफर यह दिखाता है कि भारत में रेलवे ने किस तरह समय के साथ विकास किया है और देश के जीवन को बदल दिया है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)

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