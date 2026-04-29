भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन-सा है? जानें झोपड़ी से UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज बनने तक का सफर

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Jaya Pandey | Apr 29, 2026, 03:02 PM IST
1.भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन
दुनिया में समय-समय पर ऐसे आविष्कार हुए हैं जिसने लोगों के जीवन को आसान बनाया है. परिवहन की नजर से देखा जाए तो रेलवे ने लोगों की यात्रा और आपसी संपर्क के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है. समय के साथ रेलवे स्टेशनों ने शहरों, कस्बों और दूर-दराज के इलाकों को जोड़ने का काम किया है. आज हम आपको भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.यहीं से चली थी बॉम्बे से थाणे तक की पहली ट्रेन
भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन बोरी बंदर है, जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के रूप में विकसित हो चुका है. यहीं से 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे से थाणे तक चली थी. यहां से ट्रेन ने 21 मील की दूरी तय की थी. उस वक्त यहां एक साधारण सा शेड मौजूद था. लेकिन आज इसकी भव्य इमारत देखते ही बनती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
3.विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलने की कहानी
1878 में इस स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हुआ और करीब 1887-88 के आसपास यह शानदार भवन तैयार हुआ. उस समय इसे विक्टोरिया टर्मिनस नाम दिया गया था. भारत को आजादी मिलने के बहुत बाद, शिवसेना की मांग पर साल 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया. आज यह भारत का सबसे पुराना एक्टिव और ऐतिहासिक रूप से निरंतर विकसित रेलवे स्टेशन के तौर पर उभर रहा है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
4.UNESCO ने दिया है खास दर्जा
यह स्टेशन भारत में रेल यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है. आज यह अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी दुनियाभर में प्रसिद्ध है. विक्टोरियन गोथिक शैली में बने इस स्टेशन में भारतीय और ब्रिटिश वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है. इसकी नक्काशी, गुंबद, मीनारें और स्टेन ग्लास इसे एक भव्य स्मारक का रूप देते हैं. इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण UNESCO ने इसे साल 2004 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से है एक
आज भी यह स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां रोज लाखों यात्री आते-जाते हैं. यह केवल एक परिवहन केंद्र नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक भी है. बोरी बंदर के एक साधारण ढांचे से शुरू होकर विश्व प्रसिद्ध धरोहर बनने तक का इसका सफर यह दिखाता है कि भारत में रेलवे ने किस तरह समय के साथ विकास किया है और देश के जीवन को बदल दिया है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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