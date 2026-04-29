FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'ये प्राइवेसी का हनन और वाकई घिनौना है', जब पैपराजी के गलत जूम पर भड़कीं Karishma Kapoor, तो फैंस ने दिया साथ

'ये प्राइवेसी का हनन और वाकई घिनौना है', जब पैपराजी के गलत जूम पर भड़कीं Karishma Kapoor, तो फैंस ने दिया साथ

दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइल Shaheen 2 पर गिरी थी 'बिजली'! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था सिरसा में, देखें नया वीडियो

दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइल Shaheen 2 पर गिरी थी 'बिजली'! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था सिरसा में, देखें नया वीडियो

स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का संतुलन साधने का प्रयास, उपभोक्ता हितों का संरक्षण सरकार की पहली प्राथमिकता

स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का संतुलन साधने का प्रयास, उपभोक्ता हितों का संरक्षण सरकार की पहली प्राथमिकता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की इन कंपनियों में नौकरी मिल जाए तो करियर सेट समझिए, Top 25 Companies की नई लिस्ट आ गई

भारत की इन कंपनियों में नौकरी मिल जाए तो करियर सेट समझिए, Top 25 Companies की नई लिस्ट आ गई

Numerology:साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा

साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा

गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ

गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ

HomePhotos

एजुकेशन

भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस

आज हम आपको भारत की उस नदी से मिलवाने जा रहे हैं जो उल्टी दिशा में बहकर भूगोल के नियमों को चुनौती देती है, जानें आखिर इसके ऐसे व्यवहार के पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है...

Jaya Pandey | Apr 29, 2026, 12:50 PM IST

1.भारत की वो नदी जो उल्टी दिशा में बहती है

भारत की वो नदी जो उल्टी दिशा में बहती है
1

भारत की नदियां काफी अनोखी हैं और इनके व्यवहार के बारे में समझना इतना भी आसान नहीं है. जहां अधिकांश नदियां हिमालय या ऊंचाई से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं एक नदी ऐसी भी है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती. यह नदी एकदम उल्टी दिशा में बहती है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है नर्मदा

पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है नर्मदा
2

नर्मदा नदी को भारत की सबसे अनोखी नदियों में गिनी जाती है. यह लगभग 1,300 किलोमीटर लंबी है और देश की प्रमुख नदियों में शामिल है. नर्मदा पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है. इसी वजह से कई बार इसे उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कहा जाता है. दरअसल यह अपनी प्राकृतिक ढलान के अनुसार बहती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.क्यों पश्चिम की ओर बहती हैं नर्मदा-ताप्ती?

क्यों पश्चिम की ओर बहती हैं नर्मदा-ताप्ती?
3

भारत में नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में शामिल है. इन नदियों की दिशा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि नदी हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है. चाहे वह दिशा पूर्व हो या पश्चिम, हर नदी गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.नर्मदा नदी की भौगोलिक स्थिति

नर्मदा नदी की भौगोलिक स्थिति
4

नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है. यह मध्य प्रदेश में का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और भौगोलिक स्थल है. यहां से निकलकर यह नदी मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से से गुजरती है, फिर महाराष्ट्र की सीमा को छूते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और आखिर में भरूच के पास अरब सागर में मिल जाती है. अपने मार्ग में यह पहाड़ों, जंगलों और मैदानों से होकर गुजरती है, जिससे इसका स्वरूप और प्रवाह लगातार बदलता रहता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.नर्मदा के उल्टी दिशा में बहने का साइंस

नर्मदा के उल्टी दिशा में बहने का साइंस
5

नर्मदा के पश्चिम की ओर बहने का असली कारण भूविज्ञान से जुड़ा है. यह नदी दरार घाटी में बहती है, जो लाखों साल पहले भूगर्भीय हलचलों से बनी थी. इसके उत्तर में विंध्य रेंज और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज स्थित हैं. इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच की जमीन पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान लिए हुए है, इसलिए नदी से पश्चिम की दिशा में बहती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.गंगा या गोदावरी जैसा डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा

गंगा या गोदावरी जैसा डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा
6

एक और खास बात यह है कि नर्मदा नदी गंगा या गोदावरी जैसी नदियों जैसे डेल्टा नहीं बनाती. इसकी जगह यह समुद्र में मिलते समय एक मुहाना बनाती है, जो इसकी भौगोलिक विशेषता को और अलग बनाता है. नर्मदा नदी का बेसिन पारिस्थितिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है. इसके ऊपरी हिस्से घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे हैं, जबकि निचले हिस्से उपजाऊ मैदानों में बदल जाते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.इन राज्यों के लिए बेहद खास है नर्मदा नदी

इन राज्यों के लिए बेहद खास है नर्मदा नदी
7

यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है. गेहूं, कपास, दालें और तिलहन जैसी फसलें इसके पानी पर निर्भर करती हैं, जिससे यह लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की इन कंपनियों में नौकरी मिल जाए तो करियर सेट समझिए, Top 25 Companies की नई लिस्ट आ गई
भारत की इन कंपनियों में नौकरी मिल जाए तो करियर सेट समझिए, Top 25 Companies की नई लिस्ट आ गई
Numerology:साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा
साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा
गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ
गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ
भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस
भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस
कर्ज में कितना भी डूबे हों आप, इन 4 जगहों पर रखे पैसों से वसूली तो दूर, बैंक छू भी नहीं सकता
कर्ज में कितना भी डूबे हों आप, इन 4 जगहों पर रखे पैसों से वसूली तो दूर, बैंक छू भी नहीं सकता
MORE
Advertisement
धर्म
30 अप्रैल या 1 मई, किस दिन है बुद्ध पूर्णिमा? जानें चांद निकलने का सटीक समय क्या है
30 अप्रैल या 1 मई, किस दिन है बुद्ध पूर्णिमा? जानें चांद निकलने का सटीक समय क्या है
Numerology: आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग
आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग
Numerology: कौन सा मूलांक सबसे ज्यादा दिलों से खेलता है? अपनी बर्थडेट से जानिए कौन सा अंक वाला होगा ड्रीम पार्टनर 
कौन सा मूलांक सबसे ज्यादा दिलों से खेलता है? अपनी बर्थडेट से जानिए कौन सा अंक वाला होगा ड्रीम पार्टनर
Horoscope 28 April 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी 
Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी
MORE
Advertisement