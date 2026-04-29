भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस

4 . नर्मदा नदी की भौगोलिक स्थिति

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नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है. यह मध्य प्रदेश में का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और भौगोलिक स्थल है. यहां से निकलकर यह नदी मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से से गुजरती है, फिर महाराष्ट्र की सीमा को छूते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और आखिर में भरूच के पास अरब सागर में मिल जाती है. अपने मार्ग में यह पहाड़ों, जंगलों और मैदानों से होकर गुजरती है, जिससे इसका स्वरूप और प्रवाह लगातार बदलता रहता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)