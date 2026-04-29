भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 29, 2026, 12:50 PM IST
1.भारत की वो नदी जो उल्टी दिशा में बहती है
भारत की नदियां काफी अनोखी हैं और इनके व्यवहार के बारे में समझना इतना भी आसान नहीं है. जहां अधिकांश नदियां हिमालय या ऊंचाई से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं एक नदी ऐसी भी है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती. यह नदी एकदम उल्टी दिशा में बहती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है नर्मदा
नर्मदा नदी को भारत की सबसे अनोखी नदियों में गिनी जाती है. यह लगभग 1,300 किलोमीटर लंबी है और देश की प्रमुख नदियों में शामिल है. नर्मदा पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है. इसी वजह से कई बार इसे उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कहा जाता है. दरअसल यह अपनी प्राकृतिक ढलान के अनुसार बहती है.
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3.क्यों पश्चिम की ओर बहती हैं नर्मदा-ताप्ती?
भारत में नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में शामिल है. इन नदियों की दिशा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि नदी हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है. चाहे वह दिशा पूर्व हो या पश्चिम, हर नदी गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करती है.
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4.नर्मदा नदी की भौगोलिक स्थिति
नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है. यह मध्य प्रदेश में का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और भौगोलिक स्थल है. यहां से निकलकर यह नदी मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से से गुजरती है, फिर महाराष्ट्र की सीमा को छूते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और आखिर में भरूच के पास अरब सागर में मिल जाती है. अपने मार्ग में यह पहाड़ों, जंगलों और मैदानों से होकर गुजरती है, जिससे इसका स्वरूप और प्रवाह लगातार बदलता रहता है.
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5.नर्मदा के उल्टी दिशा में बहने का साइंस
नर्मदा के पश्चिम की ओर बहने का असली कारण भूविज्ञान से जुड़ा है. यह नदी दरार घाटी में बहती है, जो लाखों साल पहले भूगर्भीय हलचलों से बनी थी. इसके उत्तर में विंध्य रेंज और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज स्थित हैं. इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच की जमीन पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान लिए हुए है, इसलिए नदी से पश्चिम की दिशा में बहती है.
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6.गंगा या गोदावरी जैसा डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा
एक और खास बात यह है कि नर्मदा नदी गंगा या गोदावरी जैसी नदियों जैसे डेल्टा नहीं बनाती. इसकी जगह यह समुद्र में मिलते समय एक मुहाना बनाती है, जो इसकी भौगोलिक विशेषता को और अलग बनाता है. नर्मदा नदी का बेसिन पारिस्थितिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है. इसके ऊपरी हिस्से घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे हैं, जबकि निचले हिस्से उपजाऊ मैदानों में बदल जाते हैं.
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7.इन राज्यों के लिए बेहद खास है नर्मदा नदी
यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है. गेहूं, कपास, दालें और तिलहन जैसी फसलें इसके पानी पर निर्भर करती हैं, जिससे यह लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है.
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