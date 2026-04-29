भारत के 5 सबसे महंगे टोल प्लाजा कौन-से हैं? एक जगह तो ₹79,000 रुपये में बनती है पास

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 29, 2026, 05:40 PM IST
1.भारत के 5 सबसे महंगे टोल प्लाजा
भारत की सड़कें तेजी से विकसित हो रही हैं और नेशनल हाईवे नेटवर्क लगातार बेहतर हो रहा है. इसी के साथ टोल टैक्स भी समय-समय पर बढ़ता रहता है. NHAI और राज्य के प्राधिकरण सड़क के रखरखाव, नई तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को देखते हुए हर साल टोल की दरों को रिवाइज करते हैं. आज हम आपको भारत के उन 5 महंगे टोल प्लाजा के बारे में बताएंगे जिससे गुजरना आपकी जेब के लिए भारी पड़ सकता है. हालांकि, इसके बदले बेहतर सड़क, समय की बचत और आरामदायक यात्रा मिलती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.खालापुर टोल प्लाजा (मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे)
मुंबई के इस टोल प्लाजा को भारत का सबसे महंगा टोल प्लाजा माना जाता है. 2026 के रिवाइज्ड दरों के अनुसार कार के लिए एक तरफ का टोल करीब 320 रुपये तक पहुंच चुका है. यह एक्सप्रेसवे लगभग 94–95 किलोमीटर लंबा है और भारी ट्रैफिक, पहाड़ी इलाका और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कीमत को प्रभावित करते हैं. रोज आने-जाने वालों के लिए यहां मासिक पास की सुविधा भी मिलती है, कार चालकों के लिए इसकी कीमत 12,500 रुपये हैं. वहीं भारी वाहनों के लिए 79,000 रुपये महीने का पास बनता है. अगर वाहन FASTag के बिना आता है तो नियम के अनुसार दोगुना शुल्क देना पड़ता है, जिससे सफर और महंगा हो जाता है.
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3.अटल सेतु /MTHL (मुंबई से नवी मुंबई)
अटल सेतु को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है. यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और यहां का टोल भी प्रीमियम कैटेगरी में आता है. लगभग 21.8 किलोमीटर लंबे इस पुल पर कार से यात्रा करने के लिए करीब 250 रुपये का टोल देना पड़ता है. भले ही आपको यह शुल्क ज्यादा लग रहा हो, लेकिन इससे आप मुंबई से नवी मुंबई के बीच लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं. इससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाता है. एडवांस टेक्निक, समुद्र के ऊपर बना ढांचा और रखरखाव की लागत इसकी कीमत बढ़ा देते हैं.
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4.शेषगिरिहल्ली टोल प्लाजा (बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे)
शेषगिरिहल्ली टोल प्लाजा दक्षिण भारत के महंगे टोल रूट्स में शामिल हो चुका है. यहां कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का टोल करीब 165–170 रुपये के आसपास है. यह हाई-स्पीड कॉरिडोर बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा समय को काफी कम करता है. सरकार यहां जीपीएस आधारित टोल सिस्टम पर काम कर रही है जिससे आने वाले समय में आप इस रूट से जितना चलेंगे, उसी के मुताबिक आपको भुगतान करना होगा.
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5.सैदपुर टोल प्लाजा (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे)
यह भी महंगे टोल वाले रूट्स में गिना जाता है. दिल्ली से मेरठ तक की पूरी दूरी तय करने पर कार चालकों को लगभग 160 रुपये के आसपास टोल देना पड़ता है. यहां एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) और क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे दूरी के आधार पर शुल्क लिया जा सके. इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इससे मेरठ तक का सफर लगभग 45 मिनट में पूरा हो जाता है.
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6.जेवर और मथुरा टोल प्लाजा (यमुना एक्सप्रेसवे)
जेवर और मथुरा टोल प्लाजा भी महंगे सफर का हिस्सा बनाते हैं. ग्रेटर नोएडा से आगरा तक लगभग 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कार से पूरी यात्रा करने पर कुल टोल 400–450 रुपये के बीच पहुंच सकता है. अलग-अलग सेक्शन में 150–165 रुपये के आसपास शुल्क लिया जाता है. रोड की बेहतर क्वॉलिटी, हाई-स्पीड ड्राइविंग और सुरक्षा सुविधाओं में सुधार की वजह से यहां समय-समय पर टोल दरों में इजाफा किया जाता है. आगरा जाने वाले यात्रियों के लिए यह सबसे तेज और सुविधाजनक विकल्प है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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