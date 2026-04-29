भारत के 5 सबसे महंगे टोल प्लाजा कौन-से हैं? एक जगह तो ₹79,000 रुपये में बनती है पास

2 . खालापुर टोल प्लाजा (मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे)

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मुंबई के इस टोल प्लाजा को भारत का सबसे महंगा टोल प्लाजा माना जाता है. 2026 के रिवाइज्ड दरों के अनुसार कार के लिए एक तरफ का टोल करीब 320 रुपये तक पहुंच चुका है. यह एक्सप्रेसवे लगभग 94–95 किलोमीटर लंबा है और भारी ट्रैफिक, पहाड़ी इलाका और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कीमत को प्रभावित करते हैं. रोज आने-जाने वालों के लिए यहां मासिक पास की सुविधा भी मिलती है, कार चालकों के लिए इसकी कीमत 12,500 रुपये हैं. वहीं भारी वाहनों के लिए 79,000 रुपये महीने का पास बनता है. अगर वाहन FASTag के बिना आता है तो नियम के अनुसार दोगुना शुल्क देना पड़ता है, जिससे सफर और महंगा हो जाता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)