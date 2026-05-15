भारत का वो राज्य जो तीन दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा है, ढाका से बेहद करीब है इसकी राजधानी

6 . सांस्कृतिक रूप से काफी विविधता वाला राज्य है त्रिपुरा

6

सांस्कृतिक रूप से भी त्रिपुरा काफी विविधता वाला राज्य है. यहां बंगाली और जनजातीय संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है. बांग्लादेश से नजदीकी के कारण भाषा, खानपान, संगीत और परंपराओं में भी कुछ समानताएं दिखाई देती हैं. लेकिन अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के कारण त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में एक खास जगह रखता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.