भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा

2 . ब्रह्मपुत्र के बदलते नाम

2

बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी ही जमुना बन जाती है. ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है. इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर इलाके के पास चेमायुंगडुंग हिमनद से माना जाता है. तिब्बत में यह यारलुंग त्सांगपो नाम से बहती है. इसके बाद यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. यहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है. असम में दिबांग और लोहित नदियों के संगम के बाद यह ब्रह्मपुत्र नाम से विशाल स्वरूप धारण कर लेती है. आगे चलकर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहीं इसका नाम जमुना पड़ जाता है.