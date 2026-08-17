बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह

1 . वह ट्रेन जो बिहार से गुजरकर भी इस राज्य में नहीं रुकती

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दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में इंडियन रेलवे का एक अहम स्थान है. नेटवर्क के आकार के मामले में यह दुनिया में चौथे नंबर पर है. यह हर दिन देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाली हजारों ट्रेनों का संचालन करता है. इनमें कुछ ट्रेनें कई छोटे-बड़े स्टेशनों पर रुकती हैं, जबकि कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें सिर्फ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर ही रुकती हैं. क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे की वह कौन सी ट्रेन है जो बिहार से तो गुजरती है लेकिन इस राज्य के एक भी स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं है.

(All Image Credit: Wikimedia Commons)