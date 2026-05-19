भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां हैं सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म, यहीं से चली थी East India की पहली ट्रेन

6 . हर दिन इस स्टेशन से चलती हैं लगभग 600 ट्रेनें

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टेशन पर हर दिन लगभग 600 से ज्यादा ट्रेनें संचालित होती हैं और 10 लाख से अधिक यात्री स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं. लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों से लेकर लोकल और उपनगरीय ट्रेनों तक, हावड़ा स्टेशन पूर्वी भारत की जीवनरेखा की तरह काम करता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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