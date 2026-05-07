NSG-SPG की तरह रेलवे की भी होती है अपनी कमांडो फोर्स, जानें इसके सबसे बड़े अफसर की रैंक

1 . भारतीय रेलवे की कमांडो फोर्स

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केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जम्मू तवी से श्रीनगर तक विस्तारित रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान काले रंग की वर्दी, हेलमेट और आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो ट्रेन की सुरक्षा करते नजर आए. इन्हें देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या भारतीय रेलवे की भी अपनी कमांडो फोर्स होती है? आज हम आपको इंडियन रेलवे की कमांडो फोर्स के बारे में विस्तार से बताएंगे.

(Image Credit: Social Media)