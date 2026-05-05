भारत का वो रेलवे स्टेशन जो करवाता है इंटरनेशनल ट्रिप, यहां प्लेटफॉर्म से निकलते ही आ जाता है 'विदेश'

4 . भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से भी अहम

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यह स्टेशन सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है. जोगबानी और बिराटनगर के बीच सामानों का आवागमन होता रहता है, जिससे यह इलाका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है. स्टेशन पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, पेयजल, शौचालय और प्लेटफॉर्म शेल्टर उपलब्ध हैं. इसके अलावा समय-समय पर इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)