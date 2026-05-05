भारत का वो रेलवे स्टेशन जो करवाता है इंटरनेशनल ट्रिप, यहां प्लेटफॉर्म से निकलते ही आ जाता है 'विदेश'

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 05, 2026, 02:15 PM IST
1.इंटरनेशनल ट्रिप कराने वाला भारत का रेलवे स्टेशन
भारतीय रेलवे को देश की जीवनरेखा कहा जाता है. हर दिन हजारों ट्रेनें करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जहां से आप कुछ ही मिनटों में पैदल चलकर दूसरे देश की सीमा तक पहुंच सकते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.कहां है यह अनोखा रेलवे स्टेशन?
इस रेलवे स्टेशन का नाम है जोगबानी. यह बिहार के अररिया जिले का रेलवे स्टेशन है. यह स्टेशन भारत-नेपाल सीमा के बेहद करीब है और इसकी खास पहचान इसी वजह से है. इस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नेपाल का शहर बिराटनगर स्थित है. दोनों के बीच खुली सीमा व्यवस्था होने के कारण लोग जरूरी औपचारिकताओं का पालन करते हुए आसानी से सीमा पार कर सकते हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के लिए पहचान पत्र और नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है.
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3.अहम कनेक्टिंग पॉइंट है जोगबानी रेलवे स्टेशन
यह स्टेशन भारतीय रेलवे के नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और कटिहार डिवीजन इसे संचालित करता है. जोगबानी स्टेशन ब्रॉड गेज लाइन से जुड़ा हुआ है और यहां से पटना, कटियार और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लिए ट्रेनें मिलती हैं. इससे यह यात्रियों के लिए एक अहम कनेक्टिंग पॉइंट बन जाता है.
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4.भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से भी अहम
यह स्टेशन सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है. जोगबानी और बिराटनगर के बीच सामानों का आवागमन होता रहता है, जिससे यह इलाका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है. स्टेशन पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, पेयजल, शौचालय और प्लेटफॉर्म शेल्टर उपलब्ध हैं. इसके अलावा समय-समय पर इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं.
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5.भारत के खास रेलवे स्टेशनों में से एक
जोगबानी रेलवे स्टेशन सिर्फ एक साधारण स्टेशन नहीं है, बल्कि यह भारत और नेपाल के बीच जुड़ाव का एक अहम प्रतीक है. यहां से कुछ ही कदमों में आप एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा तक पहुंच सकते हैं. इस वजह से यह रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खास रेलवे स्टेशनों में से एक बन जाता है.
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