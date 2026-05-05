FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
झाड़ू-पोछा लगाकर ₹2500 में चलाती थीं घर, अब बंगाल की विधायक हैं कलिता माजी

झाड़ू-पोछा लगाकर ₹2500 में चलाती थीं घर, अब बंगाल की विधायक हैं कलिता माजी

Vivah Shubh Muhurat: मई 2026 में सिर्फ 8 दिन बजेंगी शहनाई, इसके बाद मलमास लगते ही बंद हो जाएंगे विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य

मई 2026 में सिर्फ 8 दिन बजेंगी शहनाई, इसके बाद मलमास लगते ही बंद हो जाएंगे विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य

पड़ोसी देश के अखबारों में 'मोदी-मोदी'! BJP की बंगाल जीत के बाद 2029 को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

पड़ोसी देश के अखबारों में 'मोदी-मोदी'! BJP की बंगाल जीत के बाद 2029 को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का वो रेलवे स्टेशन जो करवाता है इंटरनेशनल ट्रिप, यहां प्लेटफॉर्म से निकलते ही आ जाता है 'विदेश'

भारत का वो रेलवे स्टेशन जो करवाता है इंटरनेशनल ट्रिप, यहां प्लेटफॉर्म से निकलते ही आ जाता है 'विदेश'

धरती की सबसे ठंडी नदी कौन-सी है? जानें किन देशों को छूती है इसकी बर्फीली धारा

धरती की सबसे ठंडी नदी कौन-सी है? जानें किन देशों को छूती है इसकी बर्फीली धारा

Numerology: प्यार में Loyal या Toxic है आपका पार्टनर? बर्थडेट से सामने आ जाएगा असली चेहरा

प्यार में Loyal या Toxic है आपका पार्टनर? बर्थडेट से सामने आ जाएगा असली चेहरा

HomePhotos

एजुकेशन

भारत का वो रेलवे स्टेशन जो करवाता है इंटरनेशनल ट्रिप, यहां प्लेटफॉर्म से निकलते ही आ जाता है 'विदेश'

आज हम आपको भारत के उस रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जहां प्लेटफॉर्म से निकलते ही आप दूसरे देश की सीमा पर पहुंच जाएंगे, जानें कौन-सा रेलवे स्टेशन कराया है इंटरनेशनल ट्रिप...

Jaya Pandey | May 05, 2026, 02:15 PM IST

1.इंटरनेशनल ट्रिप कराने वाला भारत का रेलवे स्टेशन

इंटरनेशनल ट्रिप कराने वाला भारत का रेलवे स्टेशन
1

भारतीय रेलवे को देश की जीवनरेखा कहा जाता है. हर दिन हजारों ट्रेनें करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जहां से आप कुछ ही मिनटों में पैदल चलकर दूसरे देश की सीमा तक पहुंच सकते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.कहां है यह अनोखा रेलवे स्टेशन?

कहां है यह अनोखा रेलवे स्टेशन?
2

इस रेलवे स्टेशन का नाम है जोगबानी. यह बिहार के अररिया जिले का रेलवे स्टेशन है. यह स्टेशन भारत-नेपाल सीमा के बेहद करीब है और इसकी खास पहचान इसी वजह से है. इस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नेपाल का शहर बिराटनगर स्थित है. दोनों के बीच खुली सीमा व्यवस्था होने के कारण लोग जरूरी औपचारिकताओं का पालन करते हुए आसानी से सीमा पार कर सकते हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के लिए पहचान पत्र और नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.अहम कनेक्टिंग पॉइंट है जोगबानी रेलवे स्टेशन

अहम कनेक्टिंग पॉइंट है जोगबानी रेलवे स्टेशन
3

यह स्टेशन भारतीय रेलवे के नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और कटिहार डिवीजन इसे संचालित करता है. जोगबानी स्टेशन ब्रॉड गेज लाइन से जुड़ा हुआ है और यहां से पटना, कटियार और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लिए ट्रेनें मिलती हैं. इससे यह यात्रियों के लिए एक अहम कनेक्टिंग पॉइंट बन जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से भी अहम

भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से भी अहम
4

यह स्टेशन सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है. जोगबानी और बिराटनगर के बीच सामानों का आवागमन होता रहता है, जिससे यह इलाका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है. स्टेशन पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, पेयजल, शौचालय और प्लेटफॉर्म शेल्टर उपलब्ध हैं. इसके अलावा समय-समय पर इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.भारत के खास रेलवे स्टेशनों में से एक

भारत के खास रेलवे स्टेशनों में से एक
5

जोगबानी रेलवे स्टेशन सिर्फ एक साधारण स्टेशन नहीं है, बल्कि यह भारत और नेपाल के बीच जुड़ाव का एक अहम प्रतीक है. यहां से कुछ ही कदमों में आप एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा तक पहुंच सकते हैं. इस वजह से यह रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खास रेलवे स्टेशनों में से एक बन जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का वो रेलवे स्टेशन जो करवाता है इंटरनेशनल ट्रिप, यहां प्लेटफॉर्म से निकलते ही आ जाता है 'विदेश'
भारत का वो रेलवे स्टेशन जो करवाता है इंटरनेशनल ट्रिप, यहां प्लेटफॉर्म से निकलते ही आ जाता है 'विदेश'
धरती की सबसे ठंडी नदी कौन-सी है? जानें किन देशों को छूती है इसकी बर्फीली धारा
धरती की सबसे ठंडी नदी कौन-सी है? जानें किन देशों को छूती है इसकी बर्फीली धारा
Numerology: प्यार में Loyal या Toxic है आपका पार्टनर? बर्थडेट से सामने आ जाएगा असली चेहरा
प्यार में Loyal या Toxic है आपका पार्टनर? बर्थडेट से सामने आ जाएगा असली चेहरा
क्या आज भी जमीन के नीचे बह रही है वो पवित्र नदी जिसे दुनिया ने मान लिया था लुप्त? वैज्ञानिकों के खुलासे ने चौंकाया
क्या आज भी जमीन के नीचे बह रही है वो पवित्र नदी जिसे दुनिया ने मान लिया था लुप्त? वैज्ञानिकों के खुलासे ने चौंकाया
ग्लैमरस अंदाज के अलावा पढ़ाई में भी अव्वल हैं जयपुर की प्रिंसेस गौरवी कुमारी, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां जानकर रह जाएंगे हैरान!
ग्लैमरस अंदाज के अलावा पढ़ाई में भी अव्वल हैं जयपुर की प्रिंसेस गौरवी कुमारी, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां जानकर रह जाएंगे हैरान!
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
Numerology: लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन  
लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन
Aaj Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
Numerology: किस मूलांक-भाग्यांक के लोग तेज फैसले और सख्त छवि वाले होते हैं? जानिए उनकी असली ताकत और कहां पड़ते हैं कमजोर
किस मूलांक-भाग्यांक के लोग तेज फैसले और सख्त छवि वाले होते हैं? जानिए उनकी असली ताकत और कहां पड़ते हैं कमजोर
MORE
Advertisement