भारत का वो रेलवे स्टेशन जो म्यांमार से है बेहद करीब, जानें कितनी है पड़ोसी देश से दूरी

1 . म्यांमार से सबसे नजदीक कौन-सा रेलवे स्टेशन है?

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भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और देश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ है. हर दिन करोड़ों यात्री और भारी मात्रा में माल ट्रेनों से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है. हमारे यहां के कई रेलवे स्टेशन अपनी भौगोलिक स्थिति, इतिहास और रणनीतिक महत्व की वजह से खास पहचान रखते हैं और कुछ तो इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब हैं. क्या आप जानते हैं कि म्यांमार के सबसे नजदीक कौन-सा रेलवे स्टेशन है?

(All Image: Wikimedia Commons/ India Rail Info)