Indian Railway: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, होगी कार्रवाई

एजुकेशन
राजा राम | Sep 04, 2025, 10:54 PM IST
1.रात 10 बजे का नियम
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को रात के समय आरामदायक यात्रा का माहौल देने के लिए ‘रात 10 बजे का नियम’ लागू किया है. इसका मकसद है कि सभी यात्रियों को सफर के दौरान नींद और शांति मिल सके.
2.रील्स या वीडियो देखने पर भी कार्रवाई
रेलवे के नियमों के अनुसार, रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाना सुनना, वीडियो चलाना या फोन पर जोर-जोर से बात करना पूरी तरह से मना है. हेडफोन के बिना मोबाइल पर रील्स या वीडियो देखने पर भी कार्रवाई हो सकती है.
3.यात्रियों को सोने में दिक्कत न हो
इसके अलावा, रात के समय नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइटें बंद करनी होंगी. इससे यात्रियों को सोने में दिक्कत न हो और उन्हें सफर के दौरान आराम मिल सके.
4.जुर्माना लगाया जा सकता है
अगर कोई यात्री इन नियमों को तोड़ता है और शिकायत दर्ज होती है, तो रेलवे पहले चेतावनी देगा. इसके बाद भी सुधार न होने पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
5.यात्री को ट्रेन से उतारा भी जा सकता है
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत शांति भंग करने वाले यात्री पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. गंभीर मामलों में यात्री को ट्रेन से उतारा भी जा सकता है.
6.10 बजे के बाद टीटी टिकट चेक नहीं कर सकते
केवल यात्री ही नहीं, बल्कि टीटीई और रेलवे स्टाफ पर भी यह नियम लागू होते हैं. खासतौर पर रात 10 बजे के बाद टीटी टिकट चेक नहीं कर सकते.
7.सुविधा का ध्यान रखा जा सके
इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को सजा देना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है ताकि सफर के दौरान हर किसी की नींद और सुविधा का ध्यान रखा जा सके.