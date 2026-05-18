भारत की वो राजकुमारी जिन्होंने महारानी बनकर बदल दी कोरिया की किस्मत! जानें 2000 साल पुरानी कहानी का सच

3 . क्या अयोध्या की थीं कोरिया की महारानी हेओ ह्वांग-ओक?

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आयुता नाम को लेकर भी काफी बातें कही जाती हैं. कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आयुता भारत का अयोध्या शहर हो सकता है. इसी वजह से अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच इस ऐतिहासिक संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है. अयोध्या में रानी हेओ ह्वांग-ओक की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है. यहां हर साल कई साउथ कोरियन लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं. वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आयुता दक्षिण भारत या मध्य एशिया की कोई जगह हो सकती है इसलिए यह रानी कहां से थीं, इसे लेकर अभी तक विद्वानों में कोई सहमति नहीं बन पाई है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)