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भारत की वो राजकुमारी जिन्होंने महारानी बनकर बदल दी कोरिया की किस्मत! जानें 2000 साल पुरानी कहानी का सच

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भारत की वो राजकुमारी जिन्होंने महारानी बनकर बदल दी कोरिया की किस्मत! जानें 2000 साल पुरानी कहानी का सच

आज हम आपको साउथ कोरिया की महारानी हेओ ह्वांग-ओक की कहानी बताने जा रहे हैं जो भारत से समुद्र के रास्ते कोरिया पहुंची थीं और वहां की रानी बनीं, जानें आखिर इस कहानी में कितनी सच्चाई है...

Jaya Pandey | May 18, 2026, 12:56 PM IST

1.भारत की वो राजकुमारी जो बनीं कोरिया की महारानी

भारत की वो राजकुमारी जो बनीं कोरिया की महारानी
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क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कोई राजकुमारी भारत से समुद्री रास्ते से दक्षिण कोरिया पहुंची हो और वहां महारानी बनकर राज किया हो. 48 ईस्वी में ऐसी ही एक घटना घटी थी जिसकी कहानी आज भी भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों में सुनाई देती है. यह राजकुमारी समुद्र के रास्ते कोरिया पहुंचीं और बाद में वहां की रानी बनी. इस रानी का नाम हेओ ह्वांग-ओक था.
(Image: AI Generated)

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2.कोरिया के ग्रंथ सामगुक युसा में लिखी है कहानी

कोरिया के ग्रंथ सामगुक युसा में लिखी है कहानी
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कोरिया के ग्रंथ सामगुक युसा में बताया गया है कि लगभग 48 ईस्वी में आयुता नाम के एक दूर देश से 16 साल की राजकुमारी सूरीरत्ना समुद्री यात्रा करके गया साम्राज्य पहुंची थीं. वहां उनकी शादी गया राज्य के संस्थापक राजा किम सूरो से हुई और बाद में वे रानी हेओ ह्वांग-ओक कहलाने लगीं. इस ग्रंथ के मुताबिक राजकुमारी अपने साथ कई उपहार, धार्मिक प्रतीक और सांस्कृतिक परंपराएं भी लेकर आई थीं. यही कारण है कि कई लोग इस कहानी को भारत और कोरिया के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंध का प्रतीक मानते हैं.
(Image: AI Generated)

3.क्या अयोध्या की थीं कोरिया की महारानी हेओ ह्वांग-ओक?

क्या अयोध्या की थीं कोरिया की महारानी हेओ ह्वांग-ओक?
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आयुता नाम को लेकर भी काफी बातें कही जाती हैं. कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आयुता भारत का अयोध्या शहर हो सकता है. इसी वजह से अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच इस ऐतिहासिक संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है. अयोध्या में रानी हेओ ह्वांग-ओक की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है. यहां हर साल कई साउथ कोरियन लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं. वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आयुता दक्षिण भारत या मध्य एशिया की कोई जगह हो सकती है इसलिए यह रानी कहां से थीं, इसे लेकर अभी तक विद्वानों में कोई सहमति नहीं बन पाई है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.रानी हेओ ह्वांग-ओक की शाही विरासत

रानी हेओ ह्वांग-ओक की शाही विरासत
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कोरिया में रानी हेओ ह्वांग-ओक को शाही विरासत का अहम हिस्सा माना जाता है. वहां के गिम्हे किम और हेओ वंश जैसे कुछ बड़े कबीले अपनी वंशावली उनसे जोड़ते हैं. पारंपरिक मान्यता के अनुसार रानी और राजा किम सूरो की कई संतानें हुईं और आगे चलकर उनके वंशज बड़ी संख्या में कोरिया के अलग-अलग हिस्सों में बसे. आज भी लाखों कोरियाई लोग इस कहानी को अपनी पारिवारिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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5.राजकुमारी सूरीरत्ना की कहानी पर क्या कहते हैं इतिहासकार?

राजकुमारी सूरीरत्ना की कहानी पर क्या कहते हैं इतिहासकार?
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लेकिन कई आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते. उनका कहना है कि सामगुक युसा इस घटना के कई सौ साल बाद 13वीं शताब्दी में लिखा गया था. अब तक ऐसा कोई मजबूत पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि भारत से कोई राजकुमारी कोरिया गई थीं. कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह कहानी इतिहास, लोककथा और सांस्कृतिक प्रतीकों का मिश्रण हो सकती है, जिसे समय के साथ और लोकप्रियता मिली.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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