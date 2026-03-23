INS विक्रांत से लेकर INS मोर्मुगाओ तक..भारतीय नौसेना के जहाजों को कैसे मिलता है उनका नाम?

एजुकेशन
1.सेना से तय होती है किसी देश की ताकत
किसी भी देश के ताकतवर होने के पीछे उसकी सेना का बड़ा योगदान होता है, जिसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल होती हैं. भारत की तीनों सेनाएं बेहद अहम हैं, लेकिन इनमें नौसेना को खास माना जाता है.
2.भारतीय नौसेना घातक एयरक्राफ्ट कैरियर
भारतीय नौसेना के पास कई विशाकालय एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं. नौसेना के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय नौसेना के जहाजों को उनके नाम कैसे मिलते हैं?
3.कैसे होता है एयरक्राफ्ट कैरियर का नामकरण?
भारतीय नौसेना के जहाजों के नाम के पीछे किसी इंसान की पर्सनल पसंद नहीं छिपी होती है, बल्कि इसके लिए एक खास प्रोसेस को फॉलो किया जाता है. रक्षा मंत्रालय में इसके लिए एक कमेटी बनी होती है, जिसका Internal Nomenclature Committee (INC) है. इसे कमेटी के जिम्मेदारी Assistant Chief of Naval Staff के पास होती है.
4.कौन रखता है भारतीय नौसेना के जहाजों का नाम?
बताया जाता है कि इस कमेटी में रक्षा मंत्रालय के पुराने रिकॉर्ड रखने वाले विभाग, इतिहास के जानकार और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के बडे़ अफसर शामिल होते हैं. जब कमेटी नामों का चयन कर लेती है, तो इसके बाद नेवी चीफ उसे अपनी मंजूरी देते हैं. हालांकि जहाजों के नाम, उनकी पहचान और उनके नारों को देश के राष्ट्रपति की फाइनल मुहर लगना बाकी रहता है.
5.नाम के वक्त रखा जाता है इस बात का खास ध्यान
जहाजों और पनडुब्बियों के नामकरण के दौरान इस बात खास ध्यान दिया जाता है कि एक तरह के जहाजों के नाम एक ही थीम पर बेस्ड हों. क्रूजर या डिस्ट्रॉयर जैसे बड़े जहाजों के नाम कई बार देश की राज्यों की राजधानियों, कोई बड़ा शहर या फिर देश के किसी महान योद्धा नाम पर रखे जाते हैं. उदाहरण के तौर पर INS दिल्ली, INS चेन्नई, INS कोलकाता, INS मैसूर, INS राणा और INS रंजीत.
6.पनडुब्बियों के नाम के पीछे की वजह?
वहीं, अगर पनडुब्बियों के नाम पर नजर डालें, तो इनके नाम खतरनाक मछलियों या समंदर से जुड़ी चीजों पर होते हैं. जैसे आम पनडुब्बियों के लिए INS शल्कि या INS सिंधुघोष, और न्यूक्लियर पनडुब्बियों के लिए INS अरिहंत और INS चक्र जैसे नाम चुने जाते हैं.