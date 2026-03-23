INS विक्रांत से लेकर INS मोर्मुगाओ तक..भारतीय नौसेना के जहाजों को कैसे मिलता है उनका नाम?

5 . नाम के वक्त रखा जाता है इस बात का खास ध्यान

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जहाजों और पनडुब्बियों के नामकरण के दौरान इस बात खास ध्यान दिया जाता है कि एक तरह के जहाजों के नाम एक ही थीम पर बेस्ड हों. क्रूजर या डिस्ट्रॉयर जैसे बड़े जहाजों के नाम कई बार देश की राज्यों की राजधानियों, कोई बड़ा शहर या फिर देश के किसी महान योद्धा नाम पर रखे जाते हैं. उदाहरण के तौर पर INS दिल्ली, INS चेन्नई, INS कोलकाता, INS मैसूर, INS राणा और INS रंजीत.

