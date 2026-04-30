भारत के वो मैथमेटिशियन जिन्होंने Ghost Number से दुनिया को किया हैरान, कितना भी कैलकुलेट करो आखिर में मिलेगी वही संख्या

4 . ...तब मिली दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर को पहचान

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कापरेकर ने इस खोज को किसी कंप्यूटर या डिवाइस की मदद से नहीं किया बल्कि इसके लिए उन्होंने सिर्फ कागज और पेंसिल का सहारा लिया और लगातार प्रयोग करते हुए इस खास पैटर्न को पहचाना. शुरुआत में उनके काम को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया क्योंकि वे किसी बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं थे. लेकिन बाद में मार्टिन गार्डनर ने 1970 के दशक में जब साइंटिफिक अमेरिकन में उनके बारे लिखा, तब उनके कामों को दुनियाभर में पहचान मिलनी शुरू हुई. उनकी खोज को गणित की किताबों और पहेलियों में शामिल किया जाने लगा.

(Image: AI Generated)