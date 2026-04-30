भारत के वो मैथमेटिशियन जिन्होंने Ghost Number से दुनिया को किया हैरान, कितना भी कैलकुलेट करो आखिर में मिलेगी वही संख्या

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 30, 2026, 06:32 PM IST
1.भारत का वो गणितज्ञ जिसने रच दिया इतिहास
नासिक के पास देवलाली की एक क्लास में एक शिक्षक ने मैथ्स की दुनिया को ऐसा विचार दिया जो आज भी लोगों को हैरान करता है. दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि वह एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे. नंबरों के प्रति उनकी दिलचस्पी ने उन्हें एक बेहद खास संख्या 6174 की खोज तक पहुंचाया, जिसे आज कापरेकर कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है.
(Image: AI Generated)
2.कैसे काम करता है गणित का यह जादुई फॉर्मुला?
इसकी संख्या को इतना खास इसका व्यवहार बनाता है. अगर आप कोई चार अंकों की संख्या लेते हैं जिसके सारे अंक एक जैसे न हो और एक सिंपल प्रोसेस करते हैं तो कुछ ही स्टेप्स के बाद रिजल्ट हमेशा 6174 पर आकर रुक जाता है. यह प्रक्रिया बहुत आसान है. पहले उस संख्या के अंकों को घटते क्रम में लगाकर एक बड़ी संख्या बनाइए और फिर बढ़ते क्रम में लगाकर एक छोटी संख्या. अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए. जो नया रिजल्ट आए, उसी पर यही प्रक्रिया दोहराते रहिए.
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3.फिक्स्ड पॉइंट के बाद नहीं बदलेगा रिजल्ट
दिलचस्प बात यह है कि अधिकतम 7 बार यह प्रक्रिया करने पर नतीजे 6174 ही आते है. जब एक बार यह संख्या आ जाती है, तो आगे भी यही प्रक्रिया करने पर बार-बार 6174 ही मिलता रहता है. गणित में इसे फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है जिसके बाद रिजल्ट बदलता नहीं. इसी वजह से 6174 को मैजिक नंबर या मिस्ट्री नंबर भी कहा जाता है.
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4....तब मिली दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर को पहचान
कापरेकर ने इस खोज को किसी कंप्यूटर या डिवाइस की मदद से नहीं किया बल्कि इसके लिए उन्होंने सिर्फ कागज और पेंसिल का सहारा लिया और लगातार प्रयोग करते हुए इस खास पैटर्न को पहचाना. शुरुआत में उनके काम को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया क्योंकि वे किसी बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं थे. लेकिन बाद में मार्टिन गार्डनर ने 1970 के दशक में जब साइंटिफिक अमेरिकन में उनके बारे लिखा, तब उनके कामों को दुनियाभर में पहचान मिलनी शुरू हुई. उनकी खोज को गणित की किताबों और पहेलियों में शामिल किया जाने लगा.
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5.दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर के दिलचस्प काम
6174 के अलावा भी कापरेकर ने कई दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर काम किया. उन्होंने कापरेकर नंबर्स खोजे जिसमें संख्या के वर्ग को दो हिस्सों में बांटकर जोड़ने पर फिर वही ओरिजनल नंबर मिलता है. इसके अलावा उन्होंने सेल्फ नंबर पर भी स्टडी की, जो आज भी मैथ्स में रुचि रखने वालों के लिए दिलचस्प सब्जेक्ट है.
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6.कंप्यूटर साइंस में आज भी होता है इस्तेमाल
आज कापरेकर कॉन्सटेंट का इस्तेमाल पढ़ाई में एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में किया जाता है. कंप्यूटर साइंस में लूप और इटरेशन जैसे कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी पर आधारित होते हैं. हालांकि कापरेकर को जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी, वह उन्हें जिंदा रहते हुए नहीं मिल पाई लेकिन समय के साथ उनकी खोजों का महत्व बढ़ता गया. इससे साबित होता है कि बड़ी डिस्कवरी बड़े इंस्टीट्यूट की मोहताज नहीं हैं बल्कि एक जिज्ञासु दिमाग कहीं भी कुछ स्पेशल कर सकता है.
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