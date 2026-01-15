भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 15, 2026, 02:25 PM IST
1.रहस्यमयी चंबल नदी की कहानी
भारत में सैकड़ों नदियां बहती हैं और हर नदी अपने साथ एक अलग कहानी और इतिहास समेटे हुए है. इन्हीं नदियों में से एक है रहस्यमयी चंबल नदी जिसे आज भी भारत की सबसे शापित नदियों में गिना जाता है. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऊबड़-खाबड़ इलाकों से गुजरने वाली यह नदी अपनी गहरी घाटियों और कुख्यात डाकुओं की वजह से सदियों तक डर और रोमांच का प्रतीक बनी रही है.
2.चंबल नदी की भौगोलिक स्थिति
चंबल नदी की शुरुआत मध्य प्रदेश के महू के पास स्थित जनपाव पहाड़ियों से होती है जो समुद्र तल से लगभग 854 मीटर की ऊंचाई पर हैं. यहां से निकलकर यह नदी उत्तर दिशा में बहती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए अंत में यमुना नदी में मिल जाती है. चंबल नदी की कुल लंबाई करीब 1,024 किलोमीटर है जिससे यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक बनती है और गंगा नदी बेसिन को भी मजबूती देती है.
3.चंबल नदी को किन नदियों से मिलता है पानी?
चंबल नदी खासतौर पर अपनी घाटियों के लिए जानी जाती है जिन्हें चंबल घाटी कहा जाता है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली ये घाटियां सदियों तक हुए कटाव से बनी हैं. ये घाटियां एक समय डाकुओं और अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना थीं क्योंकि यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था. आज यही घाटियां प्राकृतिक विरासत बन चुकी हैं और यहां कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव-जंतु पाए जाते हैं. चंबल नदी को बनास, काली सिंध और पार्वती जैसी कई सहायक नदियों से पानी मिलता है.
4.वैदिक काल में चार्मणवती था नाम
चंबल नदी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं. वैदिक काल में इस नदी को चार्मणवती कहा जाता था. इस नाम का अर्थ है वह नदी जिसके किनारों पर चमड़ा सुखाया जाता था. समय के साथ यह नदी 'चर्मन' यानी चमड़े की नदी के रूप में जानी जाने लगी और इसका नाम चार्मणवती पड़ा.
5.लंबे समय तक मानी जाती थी शापित नदी
एक मान्यता के अनुसार चंबल नदी का निर्माण राजा रंतिदेव द्वारा किए गए यज्ञों में बलि दिए गए पशुओं के खून से हुआ था. इसी कारण लोग इसे शापित मानने लगे और लंबे समय तक इसके पानी का उपयोग करने से बचते रहे. वहीं एक दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी है. कहा जाता है कि जुए के खेल में अपमानित होने के बाद द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दिया था. मान्यता है कि इसी श्राप के कारण चंबल नदी आज भी अपेक्षाकृत साफ और प्रदूषण से मुक्त बनी हुई है.
6.डाकुओं का गढ़ रही हैं चंबल की घाटियां
बीसवीं शताब्दी में चंबल घाटी डाकुओं के गढ़ के रूप में कुख्यात हो गई. मान सिंह, फूलन देवी और निर्भय गुर्जर जैसे कई कुख्यात डाकू वर्षों तक इन घाटियों में छिपकर रहे और पुलिस को चकमा देते रहे. हालांकि स्थानीय लोग कई बार इन डाकुओं को लोकनायक के रूप में भी देखते थे. इन अपराधियों ने चंबल की घाटियों को अपने सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया और लंबे समय तक कानून की पकड़ से दूर रहे.
7.आज चंबल है भारत की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय नदी
इतने उतार-चढ़ाव भरे और हिंसक इतिहास के बावजूद आज चंबल नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय नदियों में गिनी जाती है. यह नदी कई जलीय और स्थलीय जीवों का घर है और गंगा बेसिन की दूसरी नदियों की तुलना में अब भी कम प्रदूषित है. इसी वजह से चंबल नदी और इसकी घाटियों को संरक्षण के लिए बेहद अहम माना जाता है.
