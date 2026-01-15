भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

5 . लंबे समय तक मानी जाती थी शापित नदी

एक मान्यता के अनुसार चंबल नदी का निर्माण राजा रंतिदेव द्वारा किए गए यज्ञों में बलि दिए गए पशुओं के खून से हुआ था. इसी कारण लोग इसे शापित मानने लगे और लंबे समय तक इसके पानी का उपयोग करने से बचते रहे. वहीं एक दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी है. कहा जाता है कि जुए के खेल में अपमानित होने के बाद द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दिया था. मान्यता है कि इसी श्राप के कारण चंबल नदी आज भी अपेक्षाकृत साफ और प्रदूषण से मुक्त बनी हुई है.