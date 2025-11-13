भारत का वो शहर जहां कभी नहीं लगता ट्रैफिक जाम, हॉर्न की शोर से दूर शांत और सुकून से भरी होती हैं सड़कें

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 13, 2025, 05:34 PM IST
1.देश का वो शहर जहां नहीं लगता ट्रैफिक जाम
आमतौर पर बिना ट्रैफिक के सड़क की कल्पना करना सपना सा लगता है. ट्रैफिक जाम और कार चालकों का बेतहाशा हॉर्न बजाना किसी समझदार इंसान को भी गुस्से से भरने के लिए काफी होता है. लेकिन आज हम आपको भारत के उस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां बिलकुल भी ट्रैफिक जाम नहीं होता और ड्राइवर बिना मतलब अपनी गाड़ियों का हॉर्न भी नहीं बजाते.
2.क्या आप जानते हैं इस शहर का नाम?
यह बात भले ही आपको कल्पना जैसी लगे लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम की राजधानी आइजोल में बिलकुल ऐसा ही होता है. यहां पूरे शहर में कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगता और हॉर्न की आवाज भी बेहद धीमी होती है.
3.यहां सड़कों पर चलना लगता है खुशनुमा
भारत के अधिकांश शहर अपनी यातायात से जुड़ी समस्याओं के लिए कुख्यात है जिनमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम जैसे कम आबादी वाले राज्य भी शामिल हैं. ऐसे में आइजोल इस बात का बढ़िया उदाहरण है कि अगर यातायात का सही तरह से प्रबंधन किया जाए और कार मालिक शहर को शोरमुक्त रखने के लिए यातायात के नियमों का पालन करें तो हर शहर में रोड ट्रैवलिंग खुशनुमा हो सकती है.
4.बिना मतलब हॉर्न नहीं बजाते यहां के लोग
दूसरे शहरों के विपरीत आइजोल में ट्रैफिक लाइट के हरे होने का इंतजार करते समय वाहन चालकों को हॉर्न बजाते हुए शायद ही कभी देखा जा सकता है बल्कि इसके बजाय वाहन मालिकों को इंजन बंद करके लंबी लाइनों में धैर्यपूर्वक इंतजार करते देखा जा सकता है.
5.आइजोल के शांत यातायात का रहस्य क्या है?
आइजोल के ऐसे शांत माहौल की वजह उसकी संस्कृति में है जो अनुशासन और नागरिक ज़िम्मेदारी को मूल मूल्यों के रूप में महत्व देती है और लोग इनका सख्ती से पालन करते हैं. यहां कोई आक्रामक ट्रैफिक पुलिसिंग भी नहीं होती. यहां आकर बाकी शहरों ही नहीं विदेशों के लोग भी अचरज से भर जाते हैं.
6.साफ-सफाई के लिए भी मशहूर है यह शहर
अपने व्यवस्थित यातायात के अलावा आइज़ोल अपनी साफ़-सफ़ाई के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां आपको सड़कों पर कूड़ा फेंकते हुए शायद ही कोई मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि मिज़ो लोगों का यह बेहद परिपक्व नागरिक व्यवहार भारी जुर्माने या सख्त पुलिसिंग की मदद से लागू नहीं होता बल्कि यह समुदाय में गहरी जड़ें जमाए सामाजिक विवेक और नैतिक आचार संहिता से उपजा है.
