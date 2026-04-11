भारत का वो शहर जिसे कहते हैं City of 100 Islands, अंग्रेजों ने यहां भी किया था जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार

6 . मानगढ़ नरसंहार

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बांसवाड़ा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग मानगढ़ नरसंहार से जुड़ा है. 17 नवंबर 1913 को राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित मंगरह पहाड़ियों में हजारों आदिवासी इकट्ठा हुए थे, जिनका नेतृत्व गोविंद गुरु कर रहे थे. वे लोगों को सामाजिक सुधार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक कर रहे थे. इसी दौरान ब्रिटिश सेना ने वहां गोलीबारी की, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए. इस घटना को कई लोग जलियांवाला बाग जैसी त्रासदी की तरह मानते हैं. हालांकि यह इतिहास में लंबे समय तक उतना चर्चित नहीं रहा.

(Image Credit: Wikimedia Commons)