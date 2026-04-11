भारत का वो शहर जिसे कहते हैं City of 100 Islands, अंग्रेजों ने यहां भी किया था जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 11, 2026, 07:07 PM IST
1.100 द्वीपों का शहर
भारत का हर शहर अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर भी है जिसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है. यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है.
2.बांसवाड़ा है वो खूबसूरत शहर
यह अनोखा शहर बांसवाड़ा है, जो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है. आमतौर पर राजस्थान का नाम सुनते ही रेगिस्तान और सूखा इलाका याद आता है, लेकिन बांसवाड़ा की तस्वीर बिल्कुल अलग है. यहां चारों तरफ पानी, हरियाली और छोटे-छोटे द्वीप नजर आते हैं, जो इसे बेहद खूबसूरत और खास बनाते हैं.
3.बांसवाड़ा को क्यों कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर?
बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माही नदी के बैकवाटर और आसपास के जलाशयों में कई छोटे-छोटे द्वीप बन गए हैं. खासकर माही बजाज सागर बांध बनने के बाद यहां पानी का फैलाव बढ़ा और इन द्वीपों की संख्या और दिखाई देने लगी. यह नजारा ऐसा लगता है मानो झील के बीच जमीन के टुकड़े तैर रहे हों.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
4.बांसवाड़ा नाम का इतिहास
बांसवाड़ा नाम भी अपने आप में दिलचस्प है. माना जाता है कि यहां पहले बड़ी संख्या में बांस के पेड़ पाए जाते थे, इसी कारण इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा. यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति से भी समृद्ध है, जहां मुख्य रूप से भील समुदाय के लोग रहते हैं. भील समुदाय को राजस्थान के प्राचीन और कुशल धनुर्धरों में गिना जाता है और यहां की आबादी का बड़ा हिस्सा इसी समुदाय से जुड़ा है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.जगमल सिंह थे बांसवाड़ा के पहले शासक
इतिहास की बात करें तो इस क्षेत्र पर पहले एक भील सरदार बंसिया का शासन माना जाता है. बाद में जगमल सिंह ने उन्हें पराजित कर यहां अपना राज्य स्थापित किया और वे बांसवाड़ा के पहले शासक बने. धीरे-धीरे यह क्षेत्र एक रियासत के रूप में विकसित हुआ.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
6.मानगढ़ नरसंहार
बांसवाड़ा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग मानगढ़ नरसंहार से जुड़ा है. 17 नवंबर 1913 को राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित मंगरह पहाड़ियों में हजारों आदिवासी इकट्ठा हुए थे, जिनका नेतृत्व गोविंद गुरु कर रहे थे. वे लोगों को सामाजिक सुधार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक कर रहे थे. इसी दौरान ब्रिटिश सेना ने वहां गोलीबारी की, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए. इस घटना को कई लोग जलियांवाला बाग जैसी त्रासदी की तरह मानते हैं. हालांकि यह इतिहास में लंबे समय तक उतना चर्चित नहीं रहा.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
7.बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति
भौगोलिक रूप से बांसवाड़ा का पूर्वी हिस्सा अरावली श्रृंखला से घिरा हुआ है. यहां सागौन, आम, खजूर और महुआ के घने जंगल पाए जाते हैं, जो वन्यजीवों को आश्रय देते हैं. वहीं मध्य और पश्चिमी हिस्सों में उपजाऊ जमीन है, जहां मक्का, गेहूं, चावल, कपास और सोयाबीन जैसी फसलें उगाई जाती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
8.राजस्थान की चेरापूंजी
बांसवाड़ा की एक और खास पहचान इसकी ज्यादा वर्षा है. राजस्थान जैसे आमतौर पर शुष्क राज्य के इस शहर में आमतौर पर ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है. इस तरह बांसवाड़ा सिर्फ 100 द्वीपों का शहर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व का अनोखा संगम भी है, जो इसे राजस्थान के सबसे खास शहरों में शामिल करता है.
(Image Credit: Rajasthan Tourism)
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