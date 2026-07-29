Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

एजुकेशन
Neelam | Jul 29, 2026, 11:17 AM IST
1.इंडियन आर्मी करवाएगी इंटर्नशिप
इंडियन आर्मी देश के नौजवानों के लिए एक खास इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आई है, जिसके तहत डिजिटल कंटेंट और मीडिया एनालिसिस की बारीकियों, क्रिएटिव कंटेंट तैयार करना और सोशल मीडिया कैंपेन प्लानिंग के बारे में समझाया और सिखाया जाएगा. यह प्लान खासतौर पर पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए है. इस ट्रेनिंग को करवाने का मकसद सिर्फ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में हाई लेवल प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है.
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2.कितने दिन की होगी इंटर्नशिप?
यह इंटर्नशिप प्रोग्राम 75 दिनों के लिए है, जो दो फेज में होगा. एक ऑनलाइन फेज और दूसरा ऑफलाइन. ऑनलाइन फेज 15 दिनों के लिए है, जिसके तहत सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑनलाइन इंटर्नशिप करेंगे. यह पहला फेज होगा. बाकी के 60 दिन की इंटर्नशिप ऑफलाइन मोड में होगी. इसके लिए छात्रों को दिल्ली आना होगा. सोमवार से शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेनिंग दी जाएगी.
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3.कितना मिलेगा स्टाइपेंड?
इंटर्नशिप के लिए छात्रों को हर महीने स्टाइपेंड भी इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जाएगा. हर महीने 30 हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो इंटर्नशिप पूरी होने तक कुल 75 हजार रुपये होगा. हालांकि, इंटर्नशिप के दौरान डिसिप्लिन और इंटर्नशिप में अटेंडेंस का खास ख्याल रखा जाएगा. अगर किसी कैंडिडेट की 75 प्रतिशत अटेंडेंस है, तो वह फुल स्टाइपेंड के हकदार होंगे.
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4.क्या होगा ड्रेस कोड?
इंटर्नशिप में कैंडिडेट्स को ड्रेस कोड फॉलो करना होगा, वह अपनी मर्जी से कुछ भी पहनकर नही पहुंच सकते हैं. जींस टी-शर्ट या टॉप टी-शर्ट जैसे कैजुअल वियर इंटर्नशिप में पहनने की अनुमति नहीं है. इसके लिए फॉर्मल ड्रेस कोड है. पुरुषों के लिए फॉर्मल पेंट -शर्ट, ट्राउजर और फॉर्मल शूज है, जबकि छात्राएं सूट या वेस्टर्न फॉर्मल अटायर में आ सकती हैं.
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5.कैस कर सकते हैं अप्लाई?
यह कार्यक्रम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए है, जिसके तहत देशभर से सेलेक्टेड छात्रों को इंटर्नशिप करवाई जाएगी. जो छात्र इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वह एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन (ADG स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन) के तहत AICTE इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
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6.क्या है आखिरी तारीख और किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
इंडियन आर्मी के इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 2 अगस्त, 2026 है, तो अगर कोई छात्र इसमें शामिल होना चाहता है तो वह 2 अगस्त तक AICTE पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है. इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स ये हैं-
छात्र जिस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके डिग्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार की तरफ से इशू किया गया हो.
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट
कोई आईडी प्रूफ जैसी ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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7.इंटर्नशिप में यें चीजें नहीं ले जा सकते छात्र
छात्रों को दिल्ली में इंटर्नशिप के दौरान अपने रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी. साथ ही कुछ दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत छात्रों को स्मार्ट डिवाइसेज ले जाने मना है.
स्मार्ट डिवाइस बैन- छात्र इंटर्नशिप प्रोग्राम में लैपटॉप या स्मार्टफोन लेकर नहीं जा सकते हैं. इंटर्नशिप साइट पर उन्हें एंट्री गेट पर ही फोन और लैपटॉप जमा करना होगा. अगर किसी प्रोजेक्ट में इनकी जरूरत है, तभी उन्हें इसे ले जाने की इजाजत होगी. साइट पर छात्रों के लिए वर्कस्टेशंस होंगे, जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं मौजूद हैं. छात्र कीपैड फोन इंटर्नशिप के दौरान साथ रख सकते हैं.
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8.क्या इंटर्नशिप के बाद नौकरी भी देगी इंडियन आर्मी?
भारतीय सेना की तरफ से साफ कहा गया है कि इंटर्नशिप के दौरान प्लेसमेंट या उसके बाद सेना में नौकरी देने जैसी कोई सुविधा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है. यह प्रोग्राम सिर्फ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को हाई लेवल प्रोफेशनल में विकसित करने पर केंद्रित है.
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