Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

7 . इंटर्नशिप में यें चीजें नहीं ले जा सकते छात्र

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छात्रों को दिल्ली में इंटर्नशिप के दौरान अपने रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी. साथ ही कुछ दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत छात्रों को स्मार्ट डिवाइसेज ले जाने मना है.

स्मार्ट डिवाइस बैन- छात्र इंटर्नशिप प्रोग्राम में लैपटॉप या स्मार्टफोन लेकर नहीं जा सकते हैं. इंटर्नशिप साइट पर उन्हें एंट्री गेट पर ही फोन और लैपटॉप जमा करना होगा. अगर किसी प्रोजेक्ट में इनकी जरूरत है, तभी उन्हें इसे ले जाने की इजाजत होगी. साइट पर छात्रों के लिए वर्कस्टेशंस होंगे, जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं मौजूद हैं. छात्र कीपैड फोन इंटर्नशिप के दौरान साथ रख सकते हैं.



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