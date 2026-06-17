भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

1 . भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स?

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भारत में हवाई यात्रा का दायरा बढ़ रहा है और पिछले कुछ साल में यहां कई नए एयरपोर्ट भी विकसित हुए हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) भी काफी चर्चा में रहा. इसे देश के सबसे बड़े विमानन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है. आज एयरपोर्ट्स सिर्फ घरेलू यात्रा का माध्यम नहीं हैं बल्कि ये इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिकाएं निभा रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में हैं और इस मामले में यूपी और बिहार की क्या स्थिति है?

(All Image: Canva)