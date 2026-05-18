भारत का सबसे छोटा रेल रूट, सीट पर बैठने से पहले ही आ जाती है मंजिल

1 . भारत की सबसे छोटी ट्रेन यात्रा

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भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है , जिससे हर दिन लाखों यात्री ट्रेनों से एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करते हैं. कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें यात्रियों को कई दिनों तक यात्रा करनी पड़ती है जबकि कुछ ट्रेनों से सफर इतना छोटा होता है कि कुछ ही मिनटों में यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं. आज हम आपको उस रेल मार्ग के बारे में बताएंगे जहां यात्रा शुरू होते ही अगला स्टेशन सिर्फ 9 मिनट में आ जाता है. इसे भारत की सबसे छोटी रेल यात्रा कहा जाता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)