भारत की इन चीजों के दीवाने हैं रूसी, बटर चिकन से लेकर चाय तक खूब करते हैं पसंद

5 . भारतीय भोजन

रूस के मॉस्को और पीटर्सबर्ग शहर में कई भारतीय रेस्टोरेंट है जो कि वहां पर सफलता से व्यापार कर रहे हैं. यहां सबसे ज्यादा पसंद किये जाने वाले भारतीय खाने में बटर चिकन, तंदूरी चिकन, पनीर टिक्का, नान और दाल मक्खनी पसंद किया जाता है.

