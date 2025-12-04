भारत की इन चीजों के दीवाने हैं रूसी, बटर चिकन से लेकर चाय तक खूब करते हैं पसंद

भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक, बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा जारी, CDS अनिल चौहान भी मौजूद | पुतिन के दौरे के बीच भारत का बड़ा फैसला, भारत ने रूस से न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन किराये पर ली, 10 साल के लिए 2 बिलियन डॉलर होगा किराया | राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री की मुलाकात, नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे दोनों, शहीदों को श्रद्धांजलि दी
सुमित तिवारी | Dec 04, 2025, 02:04 PM IST
1.भारतीय मसाले और चाय
रूसी लोग चाय पीने के बहुत शौकीन है. कुछ रूसी घरों में तो इंडियन टी एक ब्रांड माना जाता है. यहां इलायची, हल्दी, गरम मसाला की खूब मांग है. भारत से बासमती चावल लगातार रूस को निर्यात होता है.
2.बॉलीवुड फिल्में और म्यूजिक
रूसी लोग भारतीय डांस, गाने और रोमांस को गर्मजोशी से भरा और इमोशनल सिनेमा कहते हैं. 3 Idiots, बाहुबली, दंगल, पीके और शाहरुख खान की फ़िल्में रूस में खूब देखी गई हैं.
3.योग
भारत ने पूरी दुनिया को निरोग रहने का सबसे बड़ा मंत्र बताया है. रूस में योग और आयुर्वेद को बहुत प्राथमिकता दी जाती है. यहां पर योग टीचर्स की बहुत डिमांड हैं.
4.भारतीय पहनावा
रूसी महिलाएं चाव से भारतीय कपड़े पहनती हैं, जिसमें साड़ियां, कुर्ता-ट्यूनिक, भारतीय ज्वैलरी, हैंडीक्राफ्ट बैग शामिल हैं. मॉस्को में इंडियन हैंडीक्राफ्ट बाज़ार बहुत लोकप्रिय हैं.
5.भारतीय भोजन
रूस के मॉस्को और पीटर्सबर्ग शहर में कई भारतीय रेस्टोरेंट है जो कि वहां पर सफलता से व्यापार कर रहे हैं. यहां सबसे ज्यादा पसंद किये जाने वाले भारतीय खाने में बटर चिकन, तंदूरी चिकन, पनीर टिक्का, नान और दाल मक्खनी पसंद किया जाता है.