FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Prateek Yadav Death: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? शव का पोस्टमॉर्टम पूरा, बड़ी जानकारी आई सामने

Prateek Yadav Death: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? शव का पोस्टमॉर्टम पूरा, बड़ी जानकारी आई सामने

PSEB 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

PSEB 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

PSEB 12th Result 2026: बस थोड़ी देर में जारी होगा पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

PSEB 12th Result 2026: बस थोड़ी देर में जारी होगा पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree

पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree

भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग

भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग

Prateek Yadav Net Worth: राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ

राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ

HomePhotos

एजुकेशन

भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग

आज हम आपको भारत के उस रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जिसकी इमारतें ऊपर से देखने पर शतरंज की बिसात जैसी नजर आती हैं. यहां से लोग ट्रेन ही नहीं पकड़ते बल्कि यहां की खूबसूरती के बीच अपनी तस्वीरें भी खिंचवाते हैं...

Jaya Pandey | May 13, 2026, 12:05 PM IST

1.शतरंज के बिसात जैसी है इस रेलवे स्टेशन की इमारत

शतरंज के बिसात जैसी है इस रेलवे स्टेशन की इमारत
1

भारत में कई रेलवे स्टेशन अपनी खास बनावट और इतिहास के लिए मशहूर हैं. आज हम आपको भारत के उस रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जिसकी इमारतें ऊपर से देखने पर शतरंज की बिसात जैसी नजर आती हैं. यह अपनी अनोखी वास्तुकला की वजह से भारत के बाकी रेलवे स्टेशनों से एकदम अलग ही नजर आता है. वहीं इसके गुंबद और मीनारें शतरंज के मोहरों जैसी लगती हैं, जो इसे भारत के सबसे खूबसूरत और अनोखे रेलवे स्टेशनों में शामिल करती हैं.
(Image: AI Generated)

Advertisement

2.अनोखा है लखनऊ का चारबाग स्टेशन

अनोखा है लखनऊ का चारबाग स्टेशन
2

यह स्टेशन लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है, जो शहर का सबसे बड़ा व सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है. यह स्टेशन उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल का अहम हिस्सा है और उत्तर भारत के प्रमुख रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. यहां से लखनऊ-कानपुर, लखनऊ-वाराणसी, लखनऊ-सुल्तानपुर और लखनऊ-मुरादाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण रेल मार्ग गुजरते हैं, जिससे यह यात्रियों के लिए एक बड़ा ट्रांजिट हब बन गया है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था निर्माण

ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था निर्माण
3

चारबाग रेलवे स्टेशन सिर्फ रेलवे संचालन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है. इसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में कराया गया था. स्टेशन की नींव साल 1914 में रखी गई थी और इसका निर्माण 1923 में पूरा हुआ. हालांकि, इसे आम यात्रियों के लिए कुछ साल बाद पूरी तरह से खोला गया. इस इमारत का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार जे.एच. हॉर्निमैन ने तैयार किया था. इसकी वास्तुकला में मुगल, राजपूत और अवधी शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे एक शाही और भव्य रूप देता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.क्यों पड़ा चारबाग नाम?

क्यों पड़ा चारबाग नाम?
4

चारबाग नाम भी अपने आप में दिलचस्प है. माना जाता है कि पहले इस इलाके में चार बड़े बाग यानी उद्यान हुआ करते थे इसलिए इसका नाम चारबाग पड़ा. स्टेशन की लाल-सफेद रंग की इमारत, ऊंचे गुंबद और नक्काशीदार डिजाइन इसे किसी महल जैसा रूप देते हैं. यही वजह है कि यह सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन चुका है. लखनऊ आने वाले कई पर्यटक यहां तस्वीरें खिंचवाने और इसकी खूबसूरत वास्तुकला को देखने जरूर पहुंचते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.चारबाग रेलवे स्टेशन का इतिहास

चारबाग रेलवे स्टेशन का इतिहास
5

इतिहास में चारबाग रेलवे स्टेशन का बड़ा महत्व रहा है. 19वीं और 20वीं सदी में लखनऊ उत्तर भारत के प्रमुख रेलवे केंद्रों में गिना जाता था. ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र रेलवे नेटवर्क के विस्तार का अहम हिस्सा बना. इसके पास ही स्थित लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन भी एक प्रमुख स्टेशन है, जो अलग रेलवे जोन के अंतर्गत संचालित होता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की पहचान है चारबाग रेलवे स्टेशन

इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की पहचान है चारबाग रेलवे स्टेशन
6

आज के समय में चारबाग रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और हर दिन लाखों यात्रियों की आवाजाही का केंद्र बना हुआ है. यह स्टेशन इस बात का शानदार उदाहरण है कि रेलवे स्टेशन केवल यात्रा की जगह नहीं होते, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की पहचान भी बन सकते हैं. चारबाग स्टेशन की शतरंज जैसी बनावट इसे भारतीय रेलवे के सबसे अनोखे स्टेशनों में खास जगह दिलाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree
पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree
भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग
भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग
Prateek Yadav Net Worth: राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ
राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ
10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न
10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न
Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान
Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान
MORE
Advertisement
धर्म
Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल आज, जानें हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र और उपाय
दूसरा बड़ा मंगल आज, जानें हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र और उपाय
नाम का पहला अक्षर A है? जानिए क्यों ऐसे लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों में झेलते हैं सबसे ज्यादा दबाव
नाम का पहला अक्षर A है? जानिए क्यों ऐसे लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों में झेलते हैं सबसे ज्यादा दबाव
Today Horoscope 12 May 2026: कर्क और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व
वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व
Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा
सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा
MORE
Advertisement