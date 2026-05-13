भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग

6 . इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की पहचान है चारबाग रेलवे स्टेशन

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आज के समय में चारबाग रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और हर दिन लाखों यात्रियों की आवाजाही का केंद्र बना हुआ है. यह स्टेशन इस बात का शानदार उदाहरण है कि रेलवे स्टेशन केवल यात्रा की जगह नहीं होते, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की पहचान भी बन सकते हैं. चारबाग स्टेशन की शतरंज जैसी बनावट इसे भारतीय रेलवे के सबसे अनोखे स्टेशनों में खास जगह दिलाती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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