भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान

3 . ध्वज संहिता के हर नियम का सख्ती से पालन करता है यह गांव

बेंगरी कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ क्षेत्र में स्थित है. आकार में छोटा होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण अधिकारों के कारण इस गांव को पूरे देश में विशेष पहचान हासिल है. बेंगरी में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (Karnataka Khadi Gramodyoga Samyukta Sangha – KKGSS) स्थित है. यही वह संस्था है जिसे भारत सरकार और बीआईएस ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया है. यहां बनाए जाने वाले सभी तिरंगे खादी के कपड़े से ही तैयार किए जाते हैं और ध्वज संहिता के हर नियम का सख्ती से पालन किया जाता है.