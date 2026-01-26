FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या है बुंदेलखंड के 'जलियांवाला बाग' की कहानी? भरे मेले में हजारों लोगों पर अंग्रेजों ने बरसा दी थी गोलियां

दिल्ली के सभी बॉर्डर पर ​ट्रिपल लेयर सुरक्षा, परेड से पहले किले में तब्दील हुई ​देश की राजधानी

Republic Day: PM मोदी समेत देश-विदेश के इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई, परेड में झलकेगी भारत की सैन्य शक्ति

भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान

Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल

T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

एजुकेशन

भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान

जया पाण्डेय | Jan 26, 2026, 10:37 AM IST

1.वो गांव जो बनाता है देश का राष्ट्रीय ध्वज

वो गांव जो बनाता है देश का राष्ट्रीय ध्वज
1

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या किसी भी राष्ट्रीय पर्व के मौके पर आपको सड़क किनारे भारत का तिरंगा झंडा बिकता हुआ दिखाई देता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही जगह को मिला है. आज हम आपको उसी गांव से मिलवाने जा रहे हैं, जहां देश की पहचान को कपड़े में बुना जाता है.

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

2.इसी गांव को मिला है झंडे सिलने का गर्व

इसी गांव को मिला है झंडे सिलने का गर्व
2

चमक-दमक से दूर भारत का एक छोटा-सा गांव उस झंडे को सिलने में गर्व महसूस करता है, जिसे देश के इतिहास और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. यह गांव भले ही शांत और साधारण दिखता हो, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में इसकी भूमिका ऐतिहासिक और अनोखी है. यही भारत का एकमात्र ऐसा गांव है, जहां भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है.

3.ध्वज संहिता के हर नियम का सख्ती से पालन करता है यह गांव

ध्वज संहिता के हर नियम का सख्ती से पालन करता है यह गांव
3

बेंगरी कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ क्षेत्र में स्थित है. आकार में छोटा होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण अधिकारों के कारण इस गांव को पूरे देश में विशेष पहचान हासिल है. बेंगरी में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (Karnataka Khadi Gramodyoga Samyukta Sangha – KKGSS) स्थित है. यही वह संस्था है जिसे भारत सरकार और बीआईएस ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया है. यहां बनाए जाने वाले सभी तिरंगे खादी के कपड़े से ही तैयार किए जाते हैं और ध्वज संहिता के हर नियम का सख्ती से पालन किया जाता है.

4.यहां साल 1957 से जारी है राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम

यहां साल 1957 से जारी है राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम
4

बेंगरी में राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम साल 1957 से लगातार जारी है. यहां हर साल हजारों तिरंगे तैयार किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल सरकारी भवनों, सैन्य प्रतिष्ठानों, स्कूलों और राष्ट्रीय आयोजनों में किया जाता है. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे बड़े अवसरों पर यह गांव दिन-रात काम करके देशभर की मांग पूरी करता है.

5.सैकड़ों स्थानीय कारीगरों को मिलता है रोजगार

सैकड़ों स्थानीय कारीगरों को मिलता है रोजगार
5

इस काम से बेंगरी के सैकड़ों स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिलता है. ध्वज निर्माण न सिर्फ आजीविका का साधन है बल्कि गांव के लोगों के लिए यह राष्ट्रसेवा का एक माध्यम भी है. यहां हर सिलाई के साथ यह ध्यान रखा जाता है कि तिरंगे की गरिमा और सम्मान में कोई कमी न आए.

6.एकता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है तिरंगा

एकता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है तिरंगा
6

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हर भारतीय के लिए एकता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है. इसे बनाना सिर्फ कपड़े को जोड़ना नहीं बल्कि संविधान और देश की आत्मा का सम्मान करना है. यही वजह है कि इसके निर्माण की प्रक्रिया बेहद विशेष होती है और यह कई सख्त नियमों और मानकों से नियंत्रित की जाती है.

7.यहां चुपचाप अपना रूप लेती है देशभक्ति

यहां चुपचाप अपना रूप लेती है देशभक्ति
7

बेंगरी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि देशभक्ति हमेशा बड़े मंच या भाषणों से नहीं दिखाई देती. कभी-कभी वह एक छोटे से गांव में, शांत माहौल में, तिरंगे की हर सिलाई के साथ चुपचाप अपना रूप लेती है.

