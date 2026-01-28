भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

5 . भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है नर्मदा बेसिन

नर्मदा बेसिन भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है. ऊपरी भाग पहाड़ी और वनाच्छादित हैं, जबकि पश्चिम की ओर भूमि उपजाऊ होती जाती है. यहां की खेती नदी के पानी पर निर्भर है. गेहूं, कपास, सोयाबीन और दालें प्रमुख फसलें हैं. कई शहरों का पेयजल भी इसी पर निर्भर है. नदी पर बने बड़े बांधों में सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध प्रमुख हैं. ये सिंचाई और बिजली उत्पादन में अहम हैं लेकिन पर्यावरण और विस्थापन को लेकर विवाद भी रहे हैं.