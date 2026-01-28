FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, मंत्रालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया, मंत्रालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया, VSR वेंचर कंपनी से निकले AAIB अधिकारी, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा भी मौजूद, शरद पवार बारामती के अस्पताल में मौजूद, अजित पवार का परिवार बारामती में मौजूद | महाराष्ट्र सरकार ने IAF की टीम मांगी थी, भारतीय वायुसेना की टीम बारामती में तैनात, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर तैनाती-IAF

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
तलाक पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का U-टर्न, लिखा- पत्नी अपर्णा के साथ सब ठीक है

तलाक पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का U-टर्न, लिखा- पत्नी अपर्णा के साथ सब ठीक है

दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, अब 10 करोड़ तक मिलेगा सिक्योरिटी-फ्री लोन; जानिए क्या है पूरा माजरा

दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, अब 10 करोड़ तक मिलेगा सिक्योरिटी-फ्री लोन; जानिए क्या है पूरा माजरा

वाह! ये तो नए तरह का फ्रॉड है... एग्जाम से पहले धर्म परिवर्तन? CJI की बेंच ने लगाई फटकार, समझिए पूरा मामला

वाह! ये तो नए तरह का फ्रॉड है... एग्जाम से पहले धर्म परिवर्तन? CJI की बेंच ने लगाई फटकार, समझिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा

Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा

HomePhotos

एजुकेशन

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

आज हम आपको भारत की उस नदी से मिलवाने जा रहे हैं जो उल्टी दिशा में बहती है. जानें आखिर क्या है इसके रिवर्स बहने की वजह...

जया पाण्डेय | Jan 28, 2026, 05:19 PM IST

1.किस नदी का है बहने का उल्टा पैटर्न?

किस नदी का है बहने का उल्टा पैटर्न?
1

भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां हिमालय या प्रायद्वीपीय ऊंचाइयों से निकलकर पूर्व दिशा में बहती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं. लेकिन इस सामान्य पैटर्न से अलग भी कुछ नदियां हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम है नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है.

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

Advertisement

2.भारत की उल्टी बहने वाली नदी

भारत की उल्टी बहने वाली नदी
2

नर्मदा को अक्सर उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह उल्टी नहीं, बल्कि स्थानीय भू-आकृति (land slope) के अनुसार बहती है. लगभग 1,312 किलोमीटर लंबी नर्मदा भारत की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है. यह गंगा या गोदावरी की तरह पूर्व की ओर नहीं जाती बल्कि अपने उद्गम से ही लगातार पश्चिम की ओर बहती है.

3.कहां से कहां तक बहती है नर्मदा नदी?

कहां से कहां तक बहती है नर्मदा नदी?
3

नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण भूभाग और तीर्थस्थल है. यहां से नदी मध्य प्रदेश से गुजरती है, थोड़ी दूरी महाराष्ट्र की सीमा को छूती है और फिर गुजरात में प्रवेश करती है. इसका अंतिम संगम अरब सागर में भरूच के पास होता है. नर्मदा के अलावा तापी (ताप्ती) नदी भी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में शामिल है.

4.दरार घाटी में बहती है नर्मदा नदी

दरार घाटी में बहती है नर्मदा नदी
4

भूवैज्ञानिकों के अनुसार नर्मदा एक रिफ्ट वैली (दरार घाटी) में बहती है, जो प्राचीन विवर्तनिक गतिविधियों से बनी. यह घाटी पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान लिए हुए है. इसी कारण नदी उसी दिशा में बहती है. विंध्य पर्वतमाला उत्तर में और सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं. नर्मदा एक बड़े डेल्टा के बजाय मुहाना (estuary) बनाती है.

TRENDING NOW

5.भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है नर्मदा बेसिन

भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है नर्मदा बेसिन
5

नर्मदा बेसिन भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है. ऊपरी भाग पहाड़ी और वनाच्छादित हैं, जबकि पश्चिम की ओर भूमि उपजाऊ होती जाती है. यहां की खेती नदी के पानी पर निर्भर है. गेहूं, कपास, सोयाबीन और दालें प्रमुख फसलें हैं. कई शहरों का पेयजल भी इसी पर निर्भर है. नदी पर बने बड़े बांधों में सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध प्रमुख हैं. ये सिंचाई और बिजली उत्पादन में अहम हैं लेकिन पर्यावरण और विस्थापन को लेकर विवाद भी रहे हैं.

6. धार्मिक दृष्टि से भी है नर्मदा का गहरा महत्व

धार्मिक दृष्टि से भी है नर्मदा का गहरा महत्व
6

प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो जबलपुर के मार्बल रॉक्स और धुआंधार जलप्रपात बेहद प्रसिद्ध हैं. धार्मिक दृष्टि से नर्मदा का गहरा महत्व है. अमरकंटक, ओंकारेश्वर और महेश्वर बड़े तीर्थस्थल हैं. श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा भी करते हैं, जो एक कठिन आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है. नर्मदा का पश्चिम की ओर बहना भूगोल, भूविज्ञान और आस्था तीनों का अनोखा संगम दिखाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement