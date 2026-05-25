भारत की एकमात्र जगह जहां होता है समुद्रों का 'त्रिवेणी संगम', यहां मिलते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 25, 2026, 12:05 PM IST
1.भारत की इस जगह पर होता है तीन समुद्रों का संगम
भारत का इतिहास बेहद लंबा और समृद्ध रहा है. यहां की जगहें अपने-आप में अनोखी हैं. आज हम आपको बताएंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तीन नदियों का संगम होता है, वैसे ही तीन समुद्रों का संगम भारत की किस जगह पर होता है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुर्तगालियों से लेकर ब्रिटिशर्स ने इस जगह का नाम कई बार बदला है लेकिन आज यह जगह अपने प्राचीन नाम से ही जानी जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.कन्याकुमारी के नामों का भी रहा है इतिहास
समय के साथ भारत के कई राज्यों और शहरों के नाम बदले गए. इन बदलाव के पीछे राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण रहे हैं. आज जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, कभी उसका नाम पाटलिपुत्र था. प्रयागराज को लंबे समय तक इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था. इसी तरह भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी को भी इतिहास में कई नामों से जाना गया.
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3.कन्याकुमारी को किस नाम से बुलाते थे अंग्रेज?
कन्याकुमारी भारत के मेन लैंड का दक्षिणी सिरा है. यह जगह केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही नहीं, बल्कि अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक महत्व के कारण भी खास मानी जाती है. ब्रिटिश शासन के दौरान इस जगह को केप कोमोरिन कहा जाता था. केप का मतलब है समुद्र में निकला भूभाग या अंतरीप और कोमोरिन का नाम है कुमारी या कन्याकुमारी. अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों और डच व्यापारियों ने भी इस जगह को कोमोरिन के नाम से ही बुलाया. हालांकि यहां के स्थानीय लोग सदियों से ही इसे कन्याकुमारी के नाम से जानते रहे.
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4.यूनानी और रोमन ग्रंथों में भी है कन्याकुमारी का उल्लेख
पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के यूनानी-रोमन ग्रंथों में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है. यूनानी भूगोलवेत्ता Claudius Ptolemy ने इसे कोमारिया जान से वर्णित किया. वहीं प्राचीन समुद्री व्यापार से जुड़े ग्रंथ Periplus of the Erythraean Sea में भी इस जगह का जिक्र मिलता है. उस समय यह मोती व्यापार और समुद्री गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था.
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5.कन्याकुमारी का धार्मिक महत्व
कन्याकुमारी नाम की जड़ें धार्मिक परंपरा से भी जुड़ी हैं. यहां के कुमारी अम्मन मंदिर की वजह से इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा. हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती के कन्या रूप ने यहां भगवान शिव से विवाह की इच्छा से तपस्या की थी. इसी कारण यह जगह एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी माना जाता है.
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6. 1 नवंबर 1956 को कन्याकुमारी के नाम को मिली सरकारी मान्यता
देश को आजादी मिलने के बाद भारत में कई जगहों के पारंपरिक नामों को फिर से अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई. 1 नवंबर 1956 को राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के दौरान यह क्षेत्र तमिल भाषी इलाका होने के कारण तमिलनाडु में शामिल हुआ और केप कोमोरिन की जगह आधिकारिक रूप से कन्याकुमारी नाम को मान्यता दी गई.
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7.यहां मिलता है तीन समुद्र का पानी
यह भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं. इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है. हालांकि, साइंटिस्ट मानते हैं कि यहां तीनों समुद्रों का पानी पूरी तरह से आपस में नहीं मिलता है, जिसके कारण अक्सर नीले और हरे रंग के तीन अलग-अलग शेड्स दिखाई देते हैं.
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