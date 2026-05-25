भारत की एकमात्र जगह जहां होता है समुद्रों का 'त्रिवेणी संगम', यहां मिलते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर

3 . कन्याकुमारी को किस नाम से बुलाते थे अंग्रेज?

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कन्याकुमारी भारत के मेन लैंड का दक्षिणी सिरा है. यह जगह केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही नहीं, बल्कि अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक महत्व के कारण भी खास मानी जाती है. ब्रिटिश शासन के दौरान इस जगह को केप कोमोरिन कहा जाता था. केप का मतलब है समुद्र में निकला भूभाग या अंतरीप और कोमोरिन का नाम है कुमारी या कन्याकुमारी. अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों और डच व्यापारियों ने भी इस जगह को कोमोरिन के नाम से ही बुलाया. हालांकि यहां के स्थानीय लोग सदियों से ही इसे कन्याकुमारी के नाम से जानते रहे.

(Image Credit: Wikimedia Commons)