देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान

एजुकेशन
राजा राम | Nov 24, 2025, 08:07 PM IST
1.5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडिंग केस
जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें CJI होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने तक रहेगा. उन्हें 9 फरवरी 2027 को रिटायर होना है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुख्य फोकस सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में लंबित मामलों को कम करना होगा. मिली आंकड़े की बात करें तो देशभर की अलग-अलग अदालतों में 5.42 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं.
2.सुप्रीम कोर्ट में भी हजारों पेंडिंग केस
नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 90,352 मामले लंबित हैं, जिनमें 71,194 सिविल और 19,158 क्रिमिनल केस शामिल हैं. इनमें कुछ मामले तो 30 साल से भी अधिक समय से अटके हुए हैं.
3.हाई कोर्ट में 63.79 लाख मामले लंबित
देशभर की हाई कोर्ट में 63.79 लाख मामले लंबित हैं. इनमें 44.68 लाख सिविल और 19.11 लाख क्रिमिनल केस शामिल हैं. इनमें से 76,169 मामले 30 साल से भी लंबे समय से पेंडिंग हैं.
4.जिला अदालतों पर सबसे ज्यादा बोझ
जिला अदालतों पर सबसे ज्यादा बोझ है. यहां 4.77 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें 1.10 करोड़ सिविल और 3.66 करोड़ क्रिमिनल केस शामिल हैं.
5.लंबित होने के कई कारण
मुकदमों के लंबित होने के कई कारण हैं. वकीलों की कमी, जजों की संख्या कम होना और कोर्ट की कार्यप्रणाली धीमी होना प्रमुख वजहें हैं. उदाहरण के लिए, जिला अदालतों में 61.66 लाख मामले वकील न होने के कारण लंबित हैं.
6.जल्दी निपटारा करने की कोशिश
जस्टिस सूर्यकांत का मानना है कि अदालतों के कामकाज में सुधार और पेंडिंग केस कम करना उनकी प्राथमिकता होगी. यह कदम न्याय व्यवस्था को अधिक सक्षम और जनता के लिए आसान बनाने में मदद करेगा.