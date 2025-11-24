देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान

FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबे समय से मुकदमों का बोझ एक गंभीर समस्या बना हुआ है. देश के नए चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने भी इसका जिक्र करते हुए इसे प्राथमिक चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चिंताजनक है.

राजा राम | Nov 24, 2025, 08:07 PM IST

जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें CJI होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने तक रहेगा. उन्हें 9 फरवरी 2027 को रिटायर होना है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुख्य फोकस सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में लंबित मामलों को कम करना होगा. मिली आंकड़े की बात करें तो देशभर की अलग-अलग अदालतों में 5.42 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं. 
 

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 90,352 मामले लंबित हैं, जिनमें 71,194 सिविल और 19,158 क्रिमिनल केस शामिल हैं. इनमें कुछ मामले तो 30 साल से भी अधिक समय से अटके हुए हैं. 
 

देशभर की हाई कोर्ट में 63.79 लाख मामले लंबित हैं. इनमें 44.68 लाख सिविल और 19.11 लाख क्रिमिनल केस शामिल हैं. इनमें से 76,169 मामले 30 साल से भी लंबे समय से पेंडिंग हैं. 
 

जिला अदालतों पर सबसे ज्यादा बोझ है. यहां 4.77 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें 1.10 करोड़ सिविल और 3.66 करोड़ क्रिमिनल केस शामिल हैं. 
 

मुकदमों के लंबित होने के कई कारण हैं. वकीलों की कमी, जजों की संख्या कम होना और कोर्ट की कार्यप्रणाली धीमी होना प्रमुख वजहें हैं. उदाहरण के लिए, जिला अदालतों में 61.66 लाख मामले वकील न होने के कारण लंबित हैं.

जस्टिस सूर्यकांत का मानना है कि अदालतों के कामकाज में सुधार और पेंडिंग केस कम करना उनकी प्राथमिकता होगी. यह कदम न्याय व्यवस्था को अधिक सक्षम और जनता के लिए आसान बनाने में मदद करेगा. 

