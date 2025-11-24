देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान

1 . 5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडिंग केस

जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें CJI होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने तक रहेगा. उन्हें 9 फरवरी 2027 को रिटायर होना है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुख्य फोकस सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में लंबित मामलों को कम करना होगा. मिली आंकड़े की बात करें तो देशभर की अलग-अलग अदालतों में 5.42 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं.

