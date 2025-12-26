भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

1 . रक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव

भारत की रक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव 5 अगस्त 2019 को तब सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन की घोषणा की. इसका उद्देश्य सैन्य ढांचे को अधिक एकीकृत और प्रभावी बनाना था.