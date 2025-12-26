भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

एजुकेशन
राजा राम | Dec 26, 2025, 10:40 PM IST
1.रक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव
भारत की रक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव 5 अगस्त 2019 को तब सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन की घोषणा की. इसका उद्देश्य सैन्य ढांचे को अधिक एकीकृत और प्रभावी बनाना था.
2.सैन्य सुधार की शुरुआत
इस घोषणा के कुछ महीनों बाद दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया. उनके साथ ही भारत ने एक ऐसे सैन्य सुधार की शुरुआत की, जो दशकों से लंबित माना जा रहा था.
3.CDS पद को औपचारिक रूप से कानूनी आधार मिला
सरकार ने 28 दिसंबर 2019 को सेना के सर्विस रूल्स में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे CDS पद को औपचारिक रूप से कानूनी आधार मिला और सैन्य ढांचे में जॉइंट कमांड की अवधारणा को बल मिला.
4.वर्तमान में अनिल चौहान देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अनिल चौहान देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं. वे भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में रक्षा मंत्रालय को रणनीतिक सुझाव देते हैं.
5.आम तौर पर उन्हें यह दर्जा दिया जाता है
हालांकि आधिकारिक तौर पर CDS को देश का “सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी” नहीं कहा जाता, लेकिन उनके अधिकार, भूमिका और प्रभाव को देखते हुए आम तौर पर उन्हें यह दर्जा दिया जाता है.
6.ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके
CDS, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होते हैं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) का नेतृत्व करते हैं. उनका मुख्य कार्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन, संसाधनों के साझा उपयोग और सैन्य निर्णयों में तेजी लाना है, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके.
7.CDS किसी एक सेना का प्रमुख नहीं होता
यह स्पष्ट है कि CDS किसी एक सेना का प्रमुख नहीं होता. थल, जल और वायु सेना के प्रमुख अपने-अपने दायित्व निभाते हैं, जबकि CDS तीनों को एक साझा रणनीतिक मंच पर लाने की अहम कड़ी होता है.