FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा लोन फ्रॉड, ₹2,434 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, बैंकिंग सेक्टर में मचा हड़कंप

पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा लोन फ्रॉड, ₹2,434 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, बैंकिंग सेक्टर में मचा हड़कंप

Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Deepti Sharma: बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!

Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!

भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

HomePhotos

एजुकेशन

भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

भारतीय सशस्त्र बलों में आखिर वह कौन-सा तंत्र है, जो तीनों सेनाओं के बीच रणनीतिक तालमेल, तेज फैसले को नई धार देता है? आइए आज आपको बताते हैं उनके बारे में जो भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में रक्षा मंत्रालय को रणनीतिक सुझाव देते हैं. 

राजा राम | Dec 26, 2025, 10:40 PM IST

1.रक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव

रक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव
1

भारत की रक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव 5 अगस्त 2019 को तब सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन की घोषणा की. इसका उद्देश्य सैन्य ढांचे को अधिक एकीकृत और प्रभावी बनाना था.

Advertisement

2.सैन्य सुधार की शुरुआत

सैन्य सुधार की शुरुआत
2

इस घोषणा के कुछ महीनों बाद दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया. उनके साथ ही भारत ने एक ऐसे सैन्य सुधार की शुरुआत की, जो दशकों से लंबित माना जा रहा था. 

3.CDS पद को औपचारिक रूप से कानूनी आधार मिला

CDS पद को औपचारिक रूप से कानूनी आधार मिला
3

सरकार ने 28 दिसंबर 2019 को सेना के सर्विस रूल्स में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे CDS पद को औपचारिक रूप से कानूनी आधार मिला और सैन्य ढांचे में जॉइंट कमांड की अवधारणा को बल मिला. 
 

4.वर्तमान में अनिल चौहान देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

वर्तमान में अनिल चौहान देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
4

वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अनिल चौहान देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं. वे भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में रक्षा मंत्रालय को रणनीतिक सुझाव देते हैं.

TRENDING NOW

5.आम तौर पर उन्हें यह दर्जा दिया जाता है

आम तौर पर उन्हें यह दर्जा दिया जाता है
5

हालांकि आधिकारिक तौर पर CDS को देश का “सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी” नहीं कहा जाता, लेकिन उनके अधिकार, भूमिका और प्रभाव को देखते हुए आम तौर पर उन्हें यह दर्जा दिया जाता है. 
 

6.ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके

ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके
6

CDS, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होते हैं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) का नेतृत्व करते हैं. उनका मुख्य कार्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन, संसाधनों के साझा उपयोग और सैन्य निर्णयों में तेजी लाना है, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके.

7.CDS किसी एक सेना का प्रमुख नहीं होता

CDS किसी एक सेना का प्रमुख नहीं होता
7

यह स्पष्ट है कि CDS किसी एक सेना का प्रमुख नहीं होता. थल, जल और वायु सेना के प्रमुख अपने-अपने दायित्व निभाते हैं, जबकि CDS तीनों को एक साझा रणनीतिक मंच पर लाने की अहम कड़ी होता है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?
Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?
Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!
Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!
भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा
भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
MORE
Advertisement