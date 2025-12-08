भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

7 . 2001 में उनकी मौत जेल में ही हो गई

7

साल 1983 में उनकी पहचान उजागर हुई और पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वर्षों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने भारत का नाम उजागर नहीं होने दिया. लंबे अत्याचार, बीमारी और तन्हाई झेलने के बाद 2001 में उनकी मौत जेल में ही हो गई. दुखद बात यह रही कि मौत के बाद भी वह अपने देश की मिट्टी को नहीं छू पाए.