FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
माफिया सुंदर भाटी समेत 10 आरोपियों को 9 साल की सजा, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनाया फैसला

माफिया सुंदर भाटी समेत 10 आरोपियों को 9 साल की सजा, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनाया फैसला

गोवा नाइट क्लब का मालिक IndiGo से भागे थाईलैंड, दर्दनाक अग्निकांड में 25 लोगों की गई थी जान

गोवा नाइट क्लब का मालिक IndiGo से भागे थाईलैंड, दर्दनाक अग्निकांड में 25 लोगों की गई थी जान

Japan Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से दहला जापान, रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता, भारी नुकसान की आशंका

Japan Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से दहला जापान, रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता, भारी नुकसान की आशंका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

एजुकेशन

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

कुछ जासूस देशभक्ति की ऐसी मिसाल पेश कर जाते हैं, जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती हैं. खतरे, यातना और मौत किसी भी चीज का डर उन्हें रोक नहीं पाता. भारत के ऐसे ही एक जांबाज़ जासूस थे रवीन्द्र कौशिक, जिन्हें उनकी बहादुरी के चलते इंदिरा गांधी ने ‘ब्लैक टाइगर’ का नाम दिया था.

राजा राम | Dec 08, 2025, 10:39 PM IST

1.आज भी लाखों लोगों के दिलों में गर्व भर देती है

आज भी लाखों लोगों के दिलों में गर्व भर देती है
1

देश के लिए जान तक न्योछावर कर देने वाले रवीन्द्र कौशिक भारतीय खुफिया इतिहास के सबसे साहसी जासूसों में गिने जाते हैं. उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों के दिलों में गर्व भर देती है.
 

Advertisement

2.जिंदगी का रास्ता बदल गया

जिंदगी का रास्ता बदल गया
2

राजस्थान में जन्मे कौशिक बचपन से ही अभिनय में निपुण थे. एक राष्ट्रीय नाट्य कार्यक्रम के दौरान RAW अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी और यहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता बदल गया. 
 

3.पाकिस्तानी संस्कृति की गहरी जानकारी सिखाई गई

पाकिस्तानी संस्कृति की गहरी जानकारी सिखाई गई
3

रॉ ने कौशिक को दो साल तक विशेष ट्रेनिंग दी. उन्हें उर्दू-अरबी भाषा, मुस्लिम रीति-रिवाज और पाकिस्तानी संस्कृति की गहरी जानकारी सिखाई गई, ताकि वो आसानी से दुश्मन देश में घुल-मिल सकें. 

4.नई पहचान के साथ पाकिस्तान पहुंचे

नई पहचान के साथ पाकिस्तान पहुंचे
4

साल 1978 में वह नई पहचान के साथ पाकिस्तान पहुंचे. कराची में सेना भर्ती का विज्ञापन देखकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का जोखिम भरा फैसला किया. 
 

TRENDING NOW

5.पाक सेना में मेजर के पद तक पहुंच गए

पाक सेना में मेजर के पद तक पहुंच गए
5

अपनी काबिलियत और सूझबूझ के दम पर कौशिक पाक सेना में मेजर के पद तक पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने भारत को कई अहम जानकारियां भेजीं, जिनसे देश की सुरक्षा को बड़ा लाभ मिला. 

6.शादी भी की और एक बेटे के पिता बने

शादी भी की और एक बेटे के पिता बने
6

पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने शादी भी की और एक बेटे के पिता बने, लेकिन देश के प्रति उनका समर्पण कभी कमजोर नहीं पड़ा. उनकी बहादुरी के चलते इंदिरा गांधी ने ‘ब्लैक टाइगर’ का नाम दिया था.

7.2001 में उनकी मौत जेल में ही हो गई

2001 में उनकी मौत जेल में ही हो गई
7

साल 1983 में उनकी पहचान उजागर हुई और पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वर्षों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने भारत का नाम उजागर नहीं होने दिया. लंबे अत्याचार, बीमारी और तन्हाई झेलने के बाद 2001 में उनकी मौत जेल में ही हो गई. दुखद बात यह रही कि मौत के बाद भी वह अपने देश की मिट्टी को नहीं छू पाए. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?
8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?
भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम
भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
MORE
Advertisement
धर्म
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
MORE
Advertisement