भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, प्रकृति ने यहां जमकर लुटाया है खजाना

4 . माजुली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

माजुली केवल प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध है. 15वीं–16वीं सदी से यह असमिया वैष्णव संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है. महान संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव ने यहां कई सत्र स्थापित किए. सत्र वैष्णव मठ जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थान हैं. ये स्थान धर्म के साथ-साथ संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य और कला के संरक्षण के केंद्र रहे हैं. आज भी माजुली के सत्र असम की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं.