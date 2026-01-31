FacebookTwitterYoutubeInstagram
NEET स्टूडेंट की मौत पर सियासत तेज, बिहार सरकार ने मांगी CBI जांच तो तेजस्वी ने क्षमता पर उठा दिए सवाल

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को दिया गुरुमंत्र, जानिए कब खेला जाएगा मैच

सर्वसम्मति से NCP विधायक दल की नेता चुनी गईं सुनेत्रा पवार, आज शाम महाराष्ट्र की डिप्टी CM पद की लेंगी शपथ

Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

वो मछली जिसे महसूस नहीं होता दर्द, घायल होने के बाद आराम से समुद्र में तैरते देख साइंटिस्ट भी हैरान

भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, प्रकृति ने यहां जमकर लुटाया है खजाना

भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, प्रकृति ने यहां जमकर लुटाया है खजाना

क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीपों में से एक माजुली भारत में ही स्थित है. इसे 2016 में पहला द्वीप जिला भी घोषित किया गया है. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय | Jan 31, 2026, 02:46 PM IST

यह दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है और भारत में भी कई अनोखी प्राकृतिक धरोहरें मौजूद हैं. क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीपों में से एक माजुली भारत में ही स्थित है. ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली द्वीप पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है. यह जोरहाट शहर के पास पड़ता है और सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

माजुली को लंबे समय से विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में जाना जाता रहा है, हालांकि नदी कटाव के कारण इसका आकार समय के साथ घटा है. साल 2016 में माजुली को आधिकारिक रूप से जिला घोषित किया गया और यह भारत का पहला द्वीप जिला बना.

माजुली ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा और उसकी उपधारा खेरकुटिया सुती के बीच बना है, जो आगे चलकर सुबनसिरी नदी से जुड़ती है. पुराने रिकॉर्ड के अनुसार इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर से अधिक था, लेकिन लगातार बाढ़ और कटाव के कारण इसका आकार घटता रहा है. यह द्वीप हरे-भरे मैदानों, जल निकायों, आर्द्रभूमि क्षेत्रों और धान के खेतों के लिए प्रसिद्ध है. मानसून के दौरान यहां बाढ़ सामान्य बात है और द्वीप के कई हिस्से पानी में डूब जाते हैं.

माजुली केवल प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध है. 15वीं–16वीं सदी से यह असमिया वैष्णव संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है. महान संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव ने यहां कई सत्र स्थापित किए. सत्र वैष्णव मठ जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थान हैं. ये स्थान धर्म के साथ-साथ संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य और कला के संरक्षण के केंद्र रहे हैं. आज भी माजुली के सत्र असम की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं.

माजुली जैव विविधता के मामले में अत्यंत समृद्ध है. यहां की आर्द्रभूमि, घासभूमि और नदी किनारे के वन अनेक जीव-जंतुओं का आवास हैं. यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है. कई दुर्लभ और संरक्षित पक्षी प्रजातियां यहां देखी जाती हैं. जल निकायों में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं. इस वजह से माजुली प्रकृति प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

माजुली के लोगों की मुख्य आजीविका कृषि है. यहां बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है. कोमल साउल और बाओ धान जैसी विशेष किस्में यहां उगाई जाती हैं. खेती के अलावा लोग मछली पकड़ने, बांस और लकड़ी से वस्तुएं बनाने और पारंपरिक असमिया वस्त्र बुनने में भी लगे रहते हैं. यहां की हस्तकरघा कला और पारंपरिक कपड़े विशेष पहचान रखते हैं.

इतनी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद माजुली गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है. सबसे बड़ी समस्या भूमि कटाव है. ब्रह्मपुत्र की तेज धारा ने दशकों में द्वीप के बड़े हिस्से को बहा दिया है. बाढ़, जलवायु परिवर्तन और नदी का बदलता मार्ग इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं. सरकार और स्थानीय समुदाय कटाव रोकने और द्वीप को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह चुनौती अभी भी बनी हुई है.

