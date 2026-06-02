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भारत का पहला नेशनल पार्क, कभी राजाओं का था शिकारगाह फिर अंग्रेजों ने बनाया वन्यजीवों का सबसे बड़ा ठिकाना

भारत का पहला नेशनल पार्क, कभी राजाओं का था शिकारगाह फिर अंग्रेजों ने बनाया वन्यजीवों का सबसे बड़ा ठिकाना

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भारत का पहला नेशनल पार्क, कभी राजाओं का था शिकारगाह फिर अंग्रेजों ने बनाया वन्यजीवों का सबसे बड़ा ठिकाना

भारत में दर्जनों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने से बहुत पहले हिमालय की तलहटी की एक ऐसी जगह अस्तित्व में आई जिसने हमारे देश में वन्यजीव संरक्षण की नींव रखी. देश के पहले नेशनल पार्क के बारे में जानिए...

Jaya Pandey | Jun 02, 2026, 01:30 PM IST

1.भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क

भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क
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दुनियाभर में नेशनल पार्क पेड़-पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन-सा है और इसका इतिहास क्या है? दरअसल भारत में दर्जनों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने से बहुत पहले हिमालय की तलहटी की एक ऐसी जगह अस्तित्व में आई जिसने हमारे देश में वन्यजीव संरक्षण की नींव रखी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.अंग्रेजों ने बनवाया था यह नेशनल पार्क

अंग्रेजों ने बनवाया था यह नेशनल पार्क
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भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. इसकी स्थापना साल 1936 में हुई थी और उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था. उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला यह क्षेत्र घने जंगलों, घास के मैदानों, नदियों, दलदली भूमि और पहाड़ियों से मिलकर बना है. यह केवल घूमने की जगह नहीं है बल्कि भारत में वन्यजीव संरक्षण का शुरुआती प्रयास भी है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.जिम कॉर्बेट का इतिहास

जिम कॉर्बेट का इतिहास
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जिम कॉर्बेट की कहानी  साल 1936 से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी. 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश वन अधिकारियों और एन्वॉयरमेंटलिस्ट्स ने महसूस किया कि तराई और भाभर क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है. ब्रिटिश अधिकारी ई. आर. स्टीवंस और ई. ए. स्मिथीज़ जैसे लोगों ने इस इलाके को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने का विचार रखा. 1907 में यह इलाका घने जंगलों और समृद्ध वन्यजीवों के लिए तो मशहूर था लेकिन शिकार और जंगलों की कटाई से इसका पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा था.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.टिहरी गढ़वाल साम्राज्य की रियासत का हिस्सा

टिहरी गढ़वाल साम्राज्य की रियासत का हिस्सा
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कॉर्बेट का कुछ हिस्सा कभी टिहरी गढ़वाल साम्राज्य की रियासत का हिस्सा था. बाद में राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियों की वजह से इस इलाके का एक हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया. उस समय बुक्सा जनजाति खेती करके अपना जीवनयापन करती थी लेकिन औपनिवेशिक नीतियों की वजह से उन्हें विस्थापित होना पड़ा. आखिरकार 1936 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा) के गवर्नर सर मैल्कम हैली के नाम पर 323.75 वर्ग किलोमीटर के इलाके में हैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई, जो भारत का पहला नेशनल पार्क बना.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.कब-कब बदला इस नेशनल पार्क का नाम?

कब-कब बदला इस नेशनल पार्क का नाम?
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हैली नेशनल पार्क की स्थापना के समय यहां शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, हालांकि स्थानीय जरूरतों के लिए यहां से सीमित लकड़ी ले जाने की इजाजत थी. बाद में वन्यजीवों को मारने, पकड़ने और नुकसान पहुंचाने पर सख्त रोक लगाई गई. समय के साथ इस पार्क का नाम भी बदला. स्वतंत्रता के बाद कुछ समय के लिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी बहती थी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.जैव विविधता का खजाना है यह नेशनल पार्क

जैव विविधता का खजाना है यह नेशनल पार्क
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साल 1956 में इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया. जिम कॉर्बेट जिन्होंने कुमाऊं इलाके में आदमखोर बाधों और तेंदुओं से लोगों की रक्षा की थी और वन्यजीव संरक्षण में योगदान दिया, उनके सम्मान में इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया. जिम कॉर्बेट जैव विविधता का खजाना माना जाता है. यहां बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, सांभर, चीतल, जंगली सूअर, घड़ियाल और अजगर जैसे जीव पाए जाते हैं. यह पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है क्योंकि यहां 550 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं. सर्दियों में यहां कई प्रवासी पक्षी भी पहुंचते हैं, जो इसकी जैव विविधता को और समृद्ध बनाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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