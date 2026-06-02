भारत का पहला नेशनल पार्क, कभी राजाओं का था शिकारगाह फिर अंग्रेजों ने बनाया वन्यजीवों का सबसे बड़ा ठिकाना

6 . जैव विविधता का खजाना है यह नेशनल पार्क

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साल 1956 में इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया. जिम कॉर्बेट जिन्होंने कुमाऊं इलाके में आदमखोर बाधों और तेंदुओं से लोगों की रक्षा की थी और वन्यजीव संरक्षण में योगदान दिया, उनके सम्मान में इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया. जिम कॉर्बेट जैव विविधता का खजाना माना जाता है. यहां बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, सांभर, चीतल, जंगली सूअर, घड़ियाल और अजगर जैसे जीव पाए जाते हैं. यह पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है क्योंकि यहां 550 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं. सर्दियों में यहां कई प्रवासी पक्षी भी पहुंचते हैं, जो इसकी जैव विविधता को और समृद्ध बनाते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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